En el marco de la marcha realizada por familiares y vecinos de Banfield, para pedir justicia por el crimen del pizzero asesinado, en diálogo con Crónica HD, una vecina que asistió a la convocatoria, dijo que "se han naturalizado los asesinatos". "Cada vez son más los que vivimos encerrados con miedo, salimos a laburar, y terminamos con un tiro en la cabeza. Hoy le tocó a Adrián, pero mañana le va a tocar a otro, y esta noticia va a quedar en el olvido", sentenció.

En medio del llanto, la mujer dijo que "el que mata tiene que morir". "¿Dónde están los derechos de todos los comerciantes, porqué siguen defendiendo los derechos de estos delincuentes asesinos?", lamentó, y remarcó que sufrió cinco robos en su casa. "Si me matan que me maten, pero a mi no me roban más", sostuvo.