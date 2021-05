La situación que se vive por estos tiempos en el barrio de Villa Lugano pone entre la "espada y la pared" a los vecinos, que no saben que hacer tras los enfrentamientos entre ejércitos narcos y diversos grupos de delincuentes.

De hecho, en las últimas horas una mujer denunció haber sido apuñalada en la cara por otra tras señalar las maniobras de una de las bandas narco que opera en el interior del barrio Mugica, y tras el cruento episodio, la hija de la víctima habló con Crónica HD sobre lo ocurrido con su madre en el vecindario.

La joven, llamada Camila, sostuvo que "mi mamá ahora está bien y en mi casa con nosotras, entró en el quirófano donde le dieron 5 puntos y por suerte, no le tocó el ojo pero estuvo muy cerca, tuvo una herida profunda pero está bien dentro de todo y le dieron el alta. A la persona que la atacó la conocemos porque estuvo en la manifestación del otro día pidiendo justicia, se llama Brenda Ruíz y es mujer de Carinto Huapalla que es un narco, y estaban pidiendo justicia".

Consultada sobre el porqué del ataque, la joven argumentó que "el que está al fondo la molesta no la deja vender, quieren que lo saquen para ella volver, pero es peor del que está en el fondo. Aprovechó lo que le pasó a los vecinos de la peluquería para mentir, no sé cómo puede sentarse en uan comisaría a reclamar siendo que vende drogas, por eso nos dió tanta impotencia verla ahí con las cámaras y la policía que tuvimos que salir a hablar".

Con relación al hecho, Camila agregó que "esta mujer fue en búsqueda de mi mamá, primero vino a mi casa pero no estaba porque se fue al veterinario a llevar a mi perra y me vino a amenazar que me iba a matar, 10 minutos después vino mi mamá le preguntó que pasó, porqué ataca a sus hijas y sacó un tramontina y la apuñaló. Quiero que la busquen intensamente, que no vuelva más al barrio, que no se haga la honesta y trabajadora, que es una transa, que esto no se tome como lesiones que lo hagan como intento de homicidio, porque le tiró muchas puñaladas a mi mamá y la quiso matar, mi mamá tenía una campera gruesa y por eso, no le entró puñaladas en el pecho, además tiene 52 años, hipertensión y hace un mes le dió un preinfarto".

La joven finalizó diciendo que "esta gente te hostiga, nos gritan ortivas y sapos, que para ellos son policías, nos tiraban piedras todo el tiempo, a veces te pedían plata, te amenazaban. A mi una vez me vinieron a acuchillar en el 2015, cuando nos sacaron esta casa, que la recuperamos gracias al Juzgado, ya que tenemos consigna policial hace 5 años por todo lo que nos hicieron".

Tensión en Villa Lugano: ¿Que pasó entre las mujeres?

Con relación al violento episodio, fuentes vinculadas a la pesquisa dijeron que no se trató de un ataque por ese motivo, sino que tanto la víctima como la acusada mantienen enfrentamientos de vieja data por otras cuestiones.

De acuerdo a la denuncia realizada por Fabiana Machuca ante la Policía de la Ciudad, el episodio se produjo cerca de las 21 del miércoles cuando estaba con su hija en el palier del edificio de la platea 5 de ese barrio y se acercó una mujer, a la que identificó como Brenda Ruiz, que comenzó a atacarlas.

Machuca agregó que tras golpearlas con los puños, la atacante extrajo un arma blanca y le efectuó una puñalada a la altura del ojo derecho, por la que debió recibir asistencia en el hospital Grierson.

Voceros policiales dijeron que la mujer fue asistida y los médicos le diagnosticaron un hematoma en el ojo derecho y un corte debajo, aunque sin riesgo de pérdida de vista, y que a raíz del hecho se inició una causa por lesiones y amenazas en la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas 35, a cargo de Celsa Ramírez, la misma que investiga los episodios ocurridos en ese barrio desde el lunes pasado.

En diálogo con la prensa, Fabiana dijo que la mujer que la atacó integra una de las organizaciones que comercializaba estupefacientes en el barrio Mugica.

“Me atacaron los narcos anteriores. Fue a raíz de los reportajes que hice, contando la problemática de estos barrios. Siempre los enfrenté, nunca tuve miedo. Brenda es la que me pagó la puñalada, me tiró puñaladas al pecho pero como tenía una campera gorda no llegó a lastimarme”, sostuvo la mujer, quien aseguró que se asustó "mucho" porque pensó que "había perdido el ojo".

Tensión en Villa Lugano por los serios incidentes (Twitter).

La vecina dijo que desde hace cinco años tiene custodia porque varias veces enfrentó a los narcos que querían quedarse con su casa: “Yo tengo custodia, pero ayer no estaban porque fueron a los allanamientos”, remarcó al referirse al operativo policial realizado en busca de armas y drogas.

“Los narcos siempre están al lado de mi casa. Les dije que con mi casa no se van a quedar, siempre tuve coraje de enfrentarla. Esto no es México ni Colombia, es Argentina. Yo confío en la policía y en mi país”, expresó.

Villa Lugano: palabra de la víctima

La mujer precisó que la banda que integra la señalada Brenda no es la misma que el lunes pasado atacó a balazos una peluquería en el barrio, que se cree que es liderada por “Dumbo”, un sindicado dealer que había conformado la organización del narco peruano Marco "Marcos" Estrada González en la villa 1-11-14.

“No quiero que vuelva la banda anterior. Están mejor armados que la policía. La banda de ahora (los del fondo) no molestaban”, indicó. Por último, la mujer adelantó que va a pedirles a las autoridades ser reubicada ya que “tiene miedo” que cuando la prensa se vaya “haya represalias”.

Voceros policiales dijeron por su parte que tanto Machuca como Ruiz mantienen enfrentamientos de vieja data y que lo sucedido, se enmarcó en esa cuestión y no en una pelea vinculada al narcotráfico.

Este nuevo incidente se registró en el barrio donde desde hace días se mantiene un despliegue policial debido a que ocurrieron balaceras atribuidas a bandas dedicadas al narcomenudeo, que fueron denunciadas por los vecinos cuando salieron a la calle a reclamar seguridad.

