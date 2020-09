Efectivos de la policía bonaerense permanecen este mediodía concentrados en las puertas del Centro de Coordinación Estratégica de la policía provincial en Puente 12 en La Matanza y otros puntos, entre ellos frente a la residencia de Olivos, en demanda de mejoras salariales y laborales, sobre las que el Gobierno bonaerense hará anuncios en las próximas horas, según confirmaron autoridades provinciales.



En Puente 12 se vieron esta mañana momentos de tensión hasta que se logró que un efectivo descendiera de una torre a la que había permanecido subido, a unos 15 metros de altura, ante los pedidos de su propia familia y la intervención de bomberos y de sus propios compañeros.

Carlos Bianco afirmó que las mejoras salariales serán suficientes.



En paralelo, la protesta también se trasladó a la localidad bonaerense de Olivos, frente a la quinta presidencial, donde un grupo de patrulleros también replicó sus demandas.

.



En tanto, en declaraciones formuladas a radio La Red, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, reafirmó que el Gobierno provincial dará a conocer anuncios de mejoras salariales y laborales para los policías de la provincia y que estas medidas "serán lo suficientemente amplias para que se terminen las protestas".



Además de en La Matanza, las protestas de efectivos policiales continuaban hoy en distintos puntos de la provincia, entre ellos Lanús, Florencio Varela, Almirante Brown, Chacabuco, Coronel Suárez, Bahía Blanca, Lomás de Zamora, 9 de Julio y Trenque Lauquen.



Desde el Servicio Penitenciario Bonaerense informaron hoy a Télam que se registraba un "panorama normal en las 63 unidades y alcaldías", e indicaron que "todo el personal ha concurrido a prestar servicio" en el inicio de la jornada de hoy.

.



En Puente 12, La Matanza, uno de los voceros de la protesta detalló los reclamos: "Hay tres puntos fundamentales; no queremos ningún personal policial sumariado, aumento salarial y obra social. Si no hay un acuerdo, esto va a seguir. Quedamos con las autoridades que nos juntamos a una mesa de diálogo. La seguridad está garantizada".



En tanto, fuentes del Ministerio de Seguridad dijeron a Télam que la mesa de diálogo "es una continuidad de la que se hizo ayer a la madrugada" y que lo que se busca es tratar de "acercar posturas" ya que el tema salarial no se tratará en esa reunión.



Según precisó hoy la ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, terminará de definir hoy los detalles de la suba salarial que otorgará a los efectivos de la policía bonaerense y formulará el anuncio "mañana a primera hora",

.



En ese sentido, fuentes de la Gobernación consignaron Télam que el mandatario provincial trabajaba hoy junto a su equipo económico, encabezado por el ministro de Hacienda, Pablo López, para definir los alcances del aumento de sueldo que se otorgará a la policía de la provincia.

EL gobernador Axel Kicillof anunciará mañana el aumento para el personal policial.





Por su parte, Miguel Ángel Reinoso, secretario general de la Asociación Profesional de Policías de la Provincia de Buenos Aires (Apropoba), dijo que "los últimos aumentos" de sueldo que recibieron "son del año pasado" y pidió "tener en cuenta que a la policía se le paga la hora extra a 40 pesos y en algunos casos a 20 pesos".



En declaraciones a radio Continental, Reinoso afirmó que el personal policial "tiene prohibido hacer manifestaciones a través de una ley anticonstitucional de la provincia" y añadió: "No nos queda otro remedio que llamar la atención para ser escuchados".

.



En tanto, el referente del Sindicato de Policías Bonaerenses, Nicolas Masi, dijo que "el desencadenante del reclamo fue el anuncio de la inversión para seguridad y nada para salarios".



En diálogo con la radio online FutuRöck, Masi remarcó que no son "sediciosos" ni van "a ir contra el orden constitucional" pero aclaró: "Necesitamos respuestas, no diálogo".