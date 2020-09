Los ocho rugbiers que permanecen detenidos en la Alcaidía de Melchor Romero, acusados del crimen de Fernando Báez Sosa, ya no son insultados por los otros presos como ocurría hace unos meses. Según detallaron los investigadores que siguen el caso, los detenidos pasan sus horas leyendo novelas que les acercan sus familiares e incluso, indicaron que Máximo Thomsen es un “apasionado de la novela épica y de fantasía” y siempre tiene en sus manos algún libro de la saga de “El Señor de los Anillos o de Juego de Tronos".

Dentro del penal, los ocho amigos se mueven siempre en grupo. De lunes a viernes, al igual que el resto de la población carcelaria, tienen permitido permanecer tres horas al aire libre, y ellos lo hacen en el patio del pabellón seis, donde suelen caminar, sentarse al sol y compartir charlas, con algunas medialunas que les alcanzan sus padres.

"Durante las primeras salidas al patio, los detenidos de sectores cercanos insultaban a los ocho rugbiers, pero a medida que pasaron los días y con el advenimiento de la crisis sanitaria por el Covid-19, cesó cualquier tipo de hostigamiento, y ya son uno más", aseguró uno de los investigadores del caso.

Así, los ocho imputados, Máximo Thomsen, Ciro Pertosi, Luciano Pertossi , Lucas Pertossi , Enzo Comelli , Matías Benicelli , Blas Cinalli y Ayrton Viollaz permanecen alojados en el pabellón tres de la Alcaidía Departamental La Plata Tres, ubicada en Melchor Romero, en cuatro celdas contiguas con capacidad para dos detenidos cada una. Según señalaron, ninguno cuenta con privilegios.

Con un libro en la mano

A pesar de que el penal tiene vasta una biblioteca, los detenidos prefieren leer sólo lo que les acercan sus familiares, a quienes no volvieron a ver desde el 20 de marzo pasado, cuando se decretó el aislamiento preventivo por la pandemia del coronavirus.

Desde la Alcaldía de Melchor Romero afirmaron que "todos leen algo, algunos libros históricos, otros novelas” y que a Thomsen le encantan las sagas de “El Señor de los Anillos o de Juego de Tronos”.

Más allá de que cada uno lleva en su mano un libro distinto, los ocho jóvenes deben compartir el mismo teléfono celular. Con él se comunican con sus familiares mediante llamadas o mensajes de texto, ya que no tienen habilitada ninguna red social.

Ahora hacen buena letra

"Mantienen un perfil muy bajo. No han protagonizado ningún incidente ni evento indisciplinario y no han hecho peticiones a los agentes penitenciarios”, describieron en los especialistas que estudian su comportamiento, en el último informe psicológico. Por otro lado, en la actitud de los ocho detenidos, los investigadores no advirtieron “liderazgo de ninguno de ellos sobre los otros” y, al mismo tiempo, destacaron “se comportan con respeto hacia el personal".

"Jamás protagonizaron un incidente", sostuvieron los expertos del área de psicología, quienes señalaron que los detenidos realizaron varias “consultas a los profesionales ante determinadas circunstancias”.

Los presos no exigen ningún tipo de comida diferente a la de los demás y su alimentación, en tanto, es la misma que reciben los otros presos en base al sistema de catering que incluye las cuatro comidas y es ofrecida por el servicio penitenciario. Sin embargo, en algunas oportunidades se dan el gusto de comer galletitas y medialunas que semanalmente les llevan sus familiares, acompañado de la yerba para el mate.