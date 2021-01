“Por suerte mi amiga Giselle me lo sacó de encima y me salvó. Si no, yo no contaba el cuento. El quería llegar al cuello”. Ese fue el relato de Natalia Montes del intento de femicidio que sufrió a manos del hombre con el que estuvo en pareja y que casi la mata.

“Me cortó el tendón del brazo y me dejó inmóvil de la articulación, eso es lo que más duele. Tengo un punto en la cabeza y varios cortes más que no fueron tan profundos”, contó Natalia, protagonista del caso que conmovió a Mar del Plata. Según contó a Crónica HD, su agresor se llama Lucas Ostachi y se fugó después de la agresión. También señaló que su ex pareja tiene antecedentes penales y salió de prisión hace un año.



“Si no estás conmigo no estás con nadie más, me decía. Yo conviví un año con él y en ese tiempo las pasé todas. No podés ni dormir, porque siempre estás atenta. Su objetivo era sacarme el celular y manijearlo para la droga, la cocaína y todo eso. Yo lo uso para trabajar, porque hago ventas por Facebook, pero en el último tiempo él me sacó siete celulares”, recordó.

En total, la víctima recibió seis puñaladas, según constataron los médicos del Hospital Interzonal General de Agudos de esa ciudad. La más grave fue efectivamente la del brazo, razón por la cual debió ser operada para reconstituirle el tendón.

La pelea se produjo cuando ella le pidió al hombre que se fuera. “Le pedí que se retirara y no quiso irse. Sacó un cuchillo, me tiró al piso y me quiso dar puñaladas por todo el cuerpo. Cuando me cortó el brazo perdí la movilidad. Me dijo que me iba a matar, ese era su objetivo. Le pedí ayuda a mi amiga Giselle porque él no se detenía, estaba endemoniado. Por suerte ella me salvó”, contó la víctima.

Mientras Natalia se repone de las heridas, las autoridades policiales señalaron que están buscando intensamente al hombre en la ciudad de Mar del Plata y en los alrededores.