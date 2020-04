Cinco hombres, tres de ellos que por tener entre 60 y 75 años pertenecen a uno de los grupos con mayor riego de contraer coronavirus, fueron detenidos en una casa de San Luis, donde se reunieron a tocar la guitarra y tomar bebidas alcohólicas a pesar del aislamiento obligatorio dispuesto por el gobierno nacional.



El hecho fue dado a conocer el domingo a la noche por el propio gobernador, Alberto Rodríguez Saá, quien detalló que las cinco personas realizaron una fiesta el sábado y fueron detenidas por incumplir la cuarentena.



"Es lo que conocemos nosotros como una juntada de cuyanos", describió el gobernador, tras lo cual consideró que ningún cuyano o folclorista de San Luis desconoce lo que está ocurriendo con el Covid-19.



.

.

Para Rodríguez Saá, lo que hicieron esas personas "es lo que no se puede o no se debe hacer porque es donde hay más posibilidad de contagio".El gobernador detalló que el operativo se realizó en una vivienda de la ciudad de San Luis, donde cinco adultos, "en estado de ebriedad, teniendo en su poder guitarras y bebidas alcohólicas" hicieron una reunión, "por lo cual se procedió a la detención por infracción al artículo 205 del Código Penal, por estar violando el aislamiento social obligatorio".Según el relato del primer mandatario provincial, el dueño de la vivienda argumentó que desconocía que no se podían realizar eventos musicales en su domicilio y que se encontraba con un grupo de amigos enseñando y practicando temas nuevos del grupo folclórico."Ningún cuyano folclorista desconoce la realidad de lo que está pasando y nadie mejor que los folcloristas cuyanos y los músicos para conocer la realidad de un pueblo", agregó.En total, el domingo fueron detenidas en la provincia de San Luis 193 personas en la vía pública y secuestraron 26 vehículos, en el marco de los procedimientos por el incumplimiento del aislamiento obligatorio.