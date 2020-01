Siete de los rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell fueron identificados este viernes por testigos en la segunda tanda de ruedas de reconocimiento y fueron señalados como las personas que participaron del ataque dentro y fuera del boliche Le Brique que terminó con la muerte del joven el pasado sábado, informaron fuentes judiciales.



La medida fue supervisada por la fiscal del caso, Verónica Zamboni, y contó con la particularidad de que varios de los reconocimientos fueron realizados de manera fotográfica, ya que algunos de los imputados, después de pasar seis días encerrados en un calabozo, perdieron el bronceado y se complicaba la conformación de las rondas.



Uno de los principales sospechosos, Máximo Thomsen (20), fue reconocido en esta jornada de manera fotográfica por dos de los tres testigos como una de las personas que le pegó a Fernando en la calle, frente al boliche, la noche del último sábado.





Las fuentes explicaron que esta joven promesa del rugby es el más comprometido en la investigación, ya que fue identificado de manera directa por cuatro testigos distintos.En el caso de(19) también fue reconocido por uno de los testigos que lo ubicó como atacante de uno de los amigos de Fernando.Según los pesquisas, otro de los identificados de manera fotográfica fue(19), el joven imputado el pasado jueves había sido reconocido por dos testigos golpeando a la víctima cuando se inició el ataque en la calle.En esta oportunidad, un nuevo testigo lo reconoció como uno de los integrantes del grupo dentro del boliche Le Brique.También fue reconocido(20), a quien un testigo le endilgó haber estado arengando la agresión a Fernando mientras estaba indefenso, dijeron al menos dos fuentes que estuvieron presentes en la rueda de presos., quien representa a la familia de la víctima, dijo al salir de la Secretaría de Seguridad de Villa Gesell que este viernes "se incluyó dentro de los agresores a uno que ayer no había sido reconocido, golpeando a Fernando"; mientras que otro de los imputados fue apuntado por haber impedido que un testigo auxiliara a la víctima mientras le pegaban.Según los investigadores, hubo un séptimo reconocimiento positivo por dos de los testigos, que identificaron a otro de los rugbiers como uno de los miembros del grupo agresor. Fuentes judiciales informaron que los nuevos tres imputados reconocidos son(20),(18) y(20).Por su parte, Améndola dijo que el 11er. imputado,, " no fue reconocido en ninguna de las ruedas de las que participó".En la mañana de este jornada, el abogado aseguró que cuatro de los diez rugbiers detenidos (Thomsen, Ciro Pertossi, Comelli y Benicelli) iban a ser sometidos desde hoy a reconocimientos fotográfico en lugar de presenciales, debido a que después de seis días detenidos perdieron el bronceado y se complica conformar las rondas.El abogado explicó que esta medida fue solicitada porque "los chicos, con estos días que han estado encerrados, han perdido el color tostado de la piel y las personas que han encontrado para conformar las ruedas están mayormente bronceadas"."Eso era una complicación, así que no hubo inconvenientes en que se realicen algunas de estas medidas de manera fotográfica", señaló el letrado.Las imágenes usadas junto a las de los imputados son obtenidas de legajos policiales o de imputados de otras causas: "Lo importante es que las características sean parecidas".Según el letrado, seis de los imputados pidieron por su parte continuar con la modalidad presencial iniciada ayer en la sede de la Secretaría de Seguridad Balnearia, y que está previsto que se extiendan al menos hasta el martes próximo.Por otra parte, el abogado defensor de los diez rugbiers,, aseguro que el audio que se viralizó en las últimas horas con supuestas declaraciones del imputado Lucas Pertossi, "es falso".El crimen de Fernando fue cometido la madrugada del sábado pasado a la salida del boliche "Le Brique", en pleno centro de Villa Gesell, el cual fue clausurado anoche por irregularidades en el expendio de bebidas alcohólicas.Además de Thomsen, los hermanos Ciro y Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Viollaz, Comelli y Benicelli, permanecen detenidos(20),(19) y Blas Cinalli (18).Los diez rugbiers están imputados por el delito de "homicidio agravado por premeditación de dos o más personas", al igual que el remero Pablo Ventura (21), quien fue liberado el martes último.