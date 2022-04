La dueña de Sublime Indumentaria, un showroom de indumentaria en un edificio situado en plena zona céntrica de la ciudad de La Plata, fue víctima de un robo feroz. Cuando el jueves por la mañana llegó al lugar, la puerta del local había sido forzada, y estaba completamente vacío. Lo insólito es que la mujer sostiene que una examiga podría estar detrás del cruel acto.

"Bueno, acabo de llegar al showroom y lo encontré completamente vacío. Me rompieron toda la cerradura, me robaron absolutamente toda la ropa, no quedó nada", contó la mujer en la cuenta oficial de Instagram, sublime_indu, en la que relató la triste sorpresa con la que se encontró cuando llegó a su lugar de trabajo en el primer piso del citado edificio, ubicado en calle 49 entre 14 y 15.

El comercio abre cada martes y jueves de 10 a 14 ofreciendo una variedad de productos de indumentaria, pero a raíz de este hecho su futuro es incierto.

La puerta del showroom forzada.

En medio de la angustia, la encargada del local reveló que tiene una sospechosa acerca de la persona que podría ser la autora del robo.

"Hay una sola persona que yo estoy segura hizo esta maldad, una persona que venía a este showroom, que se hacía mi amiga, y tuvimos una diferencia. Yo no le di la plata que ella me pidió, me pedía más cosas y yo no le quise dar, la bloqueé de todos lados", contó la víctima con lágrimas en los ojos.

"Hoy entro a mi lugar de trabajo y lo encuentro vacío, sin una sola prenda. La verdad, me arruinó completamente. No puedo creer la maldad de la gente. Yo nunca me metí con ella, jamás le hice nada", siguió la joven quien no sabe cómo hará para sostener el local comercial abierto al público, ya que no tiene mercadería para vender.

"Estoy tratando de ver cómo sigo adelante. Obviamente por el momento no hay showroom", sostuvo. Más tarde, a través de la cuenta de Instagram informó que organizará una rifa solidaria para así intentar recuperar al menos algo de todo lo perdido.

"La que quiera y pueda ayudar se agradece y la que no, su difusión también sirve", cerró.

La dueña del showroom contó el estado en el que encontró el showroom asaltado.