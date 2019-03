mresano@cronica.com.ar

“Tengo miedo por mi, y mis hijos”, confesó Verónica, quien en la madrugada del viernes fue víctima de un nuevo y brutal ataque por parte de su ex pareja. El agresor irrumpió en su vivienda de Rafael Castillo y le propinó varios cortes, además de arrasar con todo lo que se le cruzara en su camino. No obstante, el hombre escapó y la joven implora por al menos otra restricción perimetral.

“Éramos una familia normal con los padres separados”, detalló Verónica Vorrath la relación que llevaba a adelante con su ex pareja hasta el pasado lunes 25 de febrero. En aquella oportunidad, el acusado, identificado como Luis Franco, ingresó a la casa de Vorrath saltando el muro perimetral. Posteriormente destruyó parte de los bienes muebles de su ex esposa.

Fue el primer acto de demencia del sujeto, quien la madrugada de ayer, a alrededor de la 1.30, entró nuevamente al inmueble empleando la misma mecánica. Al respecto, Verónica relató que “justo me levanté para tomar agua y escucho un ruido. Inmediatamente siento tres patadas a la puerta y al caer esta, tira el vaso, que se rompió”. En consecuencia, “agarró el recipiente y me hizo varios cortes en diferentes partes del cuerpo. Después rompió todo, hizo un desastre, y cuando llamé al 911, escapó”, agregó la víctima.

A pocas horas de semejante infierno, la mujer reconoció que "temo por vida. Pero mi miedo no es solo por mí, sino por mis propios hijos", de 10, 5, 3 y un año, los últimos tres, fruto de la relación, que se extendió durante diez años, hasta noviembre pasado.

En este sentido, Vorrath argumentó que “estaba cansada de sus maltratos, me rebajaba. No podía seguir así”. La violencia hacia su esposa comenzó a ejercerla el hombre durante el embarazo del primer hijos de ambos. "El más extremo de los ataques tuvo lugar cuando me ahorcó contra la pared. Me salvó la hermana de él". Por episodios como este, la joven realizó cuatro denuncias en la Comisaría de la Mujer de Laferrere.