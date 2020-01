La Justicia de Quilmes otorgó prisión domiciliaria a Sebastián Pauloni, quien ingresó a la casa donde su ex pareja vivía con su hijito de 10 años para robarle a su perro y prender fuego las instalaciones. Ahora, el hombre vivirá en la casa de sus padres y si bien tiene prohibido salir y deberá cumplir con tratamiento psiquiátrico, "no tiene tobillera electrónica". "Mi hija está aterrada y tiene ataques de pánico", aseguró el papá de la víctima, Mario Madonia a Crónica HD.

Marina Madonia perdió la poca calma que logró conseguir tras meses de tratamiento psicológico y psiquiátrico. Hace unos días, la Justicia falló a favor del pedido de domiciliaria para su ex pareja Pauloni, "a pesar de la negativa del Juez de Garantías y de la fiscalía" que lleva el caso, informó el padre de la víctima.

El acusado hostigaba a Madonia tras haberse separado hace varios años; y cuando los primeros días del último septiembre, la familia se ausentó del departamento, aprovechó para incendiarlo por completo y llevarse al perrito del hijo de la joven.

Mario, padre de Madonia, repudió el fallo y denunció que la medida fue efectivizada "muy pronto, sin tobillera ni patrullero". "Suena más libertad que a prisión domiciliaria. Me enteré por una amiga de mi hija que vino a pasar un día a casa. Por una vecina, llamé y pregunté. Me dijeron que sí. No nos notificó nadie", afirmó el hombre a Crónica HD.

Según el escrito que el hombre tiene en su poder, Pauloni estará en la casa de sus padres, en la localidad bonaerense de Ranelagh, partido de Berazategui, donde tiene prohibido salir y cumplir con un tratamiento psiquiátrico, bajo "garantía de sus padres".

"Me tengo que guiar y confiar con la palabra de los padres, quienes en tres meses no tuvieron empatía para quien fue su nuera. Marina está con mucho temor, comenzó con un tratamiento psicológico y psiquiátrico que recién ahora le permitía dormir algunas horas de corrido. Está aterrada, tiene ataques de pánico, ardores de pecho a la madrugada y no puede trabajar", relató el hombre sobre el calvario que vive su hija.

Y aseguró: "Fueron cinco años de una relación enferma. Quiero que alguien que me explique el criterio de estas dos juezas para firmar este fallo, que es ilógico y riesgoso para la vida de mi hija y mi nieto; y las hago totalmente responsables".