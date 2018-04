Stephanie está por cumplir 25 años y recién en enero pudo dejar a su novio por WhatsApp "porque si lo dejaba en vivo era un suicidio". Hoy vive con un botón anti pánico que le dieron en el juzgado donde inició la denuncia y quiere advertir a otras chicas sobre el comportamiento de este hombre. "Tiene Tinder. Si se lo cruzan, huyan". agregó.

Lucas Manuel Rodríguez es el denunciado, quien además de enviarle mensajes de voz insultándola, la persiguió por salir con un amigo a un bar. "Me buscó por todos los bares de Colegiales y sin mediar palabra entró y le pegó una trompada a mi amigo. Intervino la policía y ahora mi amigo me sale de testigo en la causa".

El colmo para Stephanie fue en noviembre del año pasado, cuando tras una pelea en el Río de Vicente López él intentó atropellarla. "Se empezó a acordar del episodio del bar y de la nada se puso loco. Me asusté, me bajé para tomarme el colectivo a mi casa y me tiró el auto encima" agregó.