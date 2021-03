Una mujer del barrio porteño de Flores vive un calvario desde el años 2015. Su ex pareja, denunciado por violencia de género, la amenaza constantemente, y el medio hermano de este sujeto abusó de su hijo con discapacidad.

Laura habló con Crónica HD y denunció que a pesar de que la Justicia le otorgó un botón antipánico y una custodia, que no se cumple e incluso uno de los policías le pidió una coima para protegerla.

"El juzgado Nacional N° 8 me dio un botón antipánico, custodia móvil y otro en la puerta, como se ve, no hay nadie y no se está cumpliendo", dijo.

.

"Vivo amenazada, vivo con miedos porque las amenazas siguen a través de mail o cartas escritas con letras de papel de diario", agregó.

Además, la mujer contó que tuvo que presentar denuncia ante asuntos internos por maltratos y pedidos de coimas.

"El nombre del efectivo es Ariel. Me pidió 1500 pesos en una SUBE y si no le daba ese dinero le iban a inventar una causa", afirmó.

.

Además del hostigamiento de su ex y padre de su hijo, Pablo Medina, también sufre amenazas del medio hermano de él.

"Se llama Oscar Flores, fue comisarío en la provincia de Buenos Aires y tiene causas por abusos. Ambos se unieron el mismo abogado y me inventan causas para que pierda la custodia", subrayó

" Flores comenzó a amenazarme cuando se enteró por el expediente que lo denuncié por el abuso de mi hijo con discapacidad", contó Laura.

"Le pido por favor a la Justicia que haga cumplir la custodia y que se extienda a la Provincia de Buenos Aires, porque estas personas viven ahí y no puedo salir de Capital porque me quedó sin el botón antipánico", concluyó.

.