Luna fue víctima de abuso sexual por parte de su progenitor entre los 6 y los 9 años. Una década después la causa judicial continúa abierta, y el reclamo de justicia permanece intacto. Es así que convocan a una movilización el viernes 27 a las 9 horas en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°3, ubicada en Paraguay 1536, Ciudad de Buenos Aires.

Según sostienen desde el entorno de la menor, a pedido de la fiscalía, el Ministerio Público Tutelar emitió un informe sobre el expediente de Luna "con una perspectiva revictimizante y amparada en el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP)".

"Entre otras aberraciones, el escrito asume que los dichos de la joven fueron recuerdos implantados por su madre. Esto dio paso a la defensa del abusador a pedir el sobreseimiento y atacando a nuestra compañera Yama Corin por su militancia feminista", agrega el escrito que convoca a la protesta.

"No podemos dejar pasar este ataque que no es solo contra Luna y su mamá, sino contra todas las niñeces, y los abusos que sufren, incluso a les las infancias trans y travestis agravado por la identidad. contra las profesionales, psicólogas o abogadas que validan la voz de les niñes y defienden sus causas; en definitiva, contra todo el movimiento feminista y transfeminista que hace mucho decidimos que no nos callamos más, y menos cuando tocan a les pibes", sostiene el comunicado emitido por las organizaciones sociales que convocan a la marcha.

Las organizaciones sociales convocan a una protesta el viernes 27 de agosto.

La causa está en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3, a cargo del Dr. Marcelo Daniel Roma.

En esa línea, medidante el mismo comunicado se solicita al juez, Jorge Adolfo López, y al secretario Ignacio Belderain "la indagatoria al imputado, y el JUICIO Y CONDENA sin más dilaciones, desestimando un informe que apela a prejuicios patriarcales con argumentos falsos y no científicos y escuchen la voz de Luna quien ya declaró de forma contundente".

De tal manera, desde Mundanas Agrupación y demás organizaciones convocan a acompañar la concentración que se realiza el viernes 27 de agosto, desde las 9 horas.

Infancias Libres, el Frente de Mujeres de La Cámpora, La Colectiva, Nuevo Encuentro, Municipio de Morón, Todas con Cristina, Frente Popular Darío Santillán - UTEP, Proyecto Generar, Opinión Socialista, Partido Obrero, APUBA, Conurbanas, Revista Sudestada, Casa de la Mujer, Antena Negra, FuriaTransfeminista, La Mateada - Consejería Popular, El desborde educativo, Colectivo de docentes, Transfeminista en UTE, Corriente Insurrecta, ATE MINGENEROS, La Dignidad, Colectiva Andina, Encuentro Ferroviario, Corrient. Villera Independiente villa 21-24/Zavaleta, Colectivo Yo Sí Te Creo y Campaña Contra la prescripción, Colectivo de Acción Contra las Violencias de Géneros y Adultxs Protectorxs contra el Abuso Sexual en la infancia son algunas de las organizaciones que participan del reclamo.