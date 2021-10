"La pérdida de mi hija es irreparable", dijo, desconsolada, la madre de Magalí Gómez, empleada del Parque de la Costa, quien habría sido estrangulada por su pareja y padre de su hija de 3 años, el vigilador privado Agustín Iván Pérez, de 38 años, en la localidad bonaerense de El Talar, partido de Tigre.

La mujer, en diálogo con Crónica HD, reveló que su hija sufría violencia de género. "El no quería que ella lo dejara", contó la entrevistada, quien también comentó que la víctima le había transmitido la agresión física que padecía.

Y recordó un hecho: "Una vez le pegó cuando tenía chiquita a la nena. Ella me lo contó. Y él me dijo: 'Porque ella me pegó, yo le tuve que pegar'. Ya tiene 3 años la nena y eso fue en su primer añito". Al preguntársele si le había recomendado a su hija dejarlo, respondió que sí, pero agregó que Pérez es "muy manipulador".

Cerca de las 9 de este lunes, un llamado al 911 alertó a la Policía Bonaerense sobre el hallazgo del cuerpo de una joven en una zanja, a pocos metros de la parada del colectivo 721, en la localidad de El Talar, partido de Tigre.

Pérez se acercó llorando al lugar, mientras personal de la comisaría sexta trabajaba, y argumentó que los vecinos le habían avisado. En ese momento, los agentes notaron que el vigilador privado presentaba arañazos en el cuello y el cuero cabelludo. Y terminó autoincriminándose ante los policías.

Dijo que habían discutido adentro del auto en el que la llevaba al trabajo, que la mató y que la arrojó a la zanja. Al ser arrestado, agregó: “Se me fue la mano”.

"Ya está él (detenido), pero es muy hábil, muy inteligente", advirtió este martes la madre de Magalí. Y puntualizó que Pérez "ya tenía antecedentes" de violencia de género contra su ex esposa. "Es probable que su ex mujer venga a declarar; trayendo perimetrales, por ejemplo", se esperanzó.

"Les pedí que fueran a la iglesia, porque somos muy creyentes. Nunca creí que le fuera pasar esto a mi hija", finalizó la mujer.