Indignados por el brutal crimen del taxista Jorge Gómez, sus compañeros, familiares y amigos marcharon en la ciudad de La Plata pidiendo justicia por el cruento accionar.

Los trabajadores de las localidades de Berisso, Ensenada y La Plata se concentraron a las 9 en el lugar donde ocurrió el trágico episodio, en el cruce de las calles 126 y 50. Luego se dirigieron a la calle 7 y 50 donde se encuentra la fiscalía que investiga e hecho.

Debido a la concentración, varias cuadras se encuentran cortadas con lo cual, la zona de la fiscalía es un caos vehicular. En tanto, Claudio, sobrino de la víctima le dijo a eldía que "pedimos justicia por el asesino Esteban González, que bajó a matar. No tuvo piedad de nada. De las 18 piñas que le dió a mi tío, no pensó en nada". Además agregó que "se tiene que pudrir en la cárcel porque como le pasó a mi tío le puede pasar a cualquiera. No puede estar en la calle. No es loco, es un asesino, una bestia humana".

El hombre además agradeció el apoyo de la gente, al decir que "no estamos solos por suerte. Gracias a los taxistas, sindicatos, remiseros, no estamos solos en la lucha. Ahora vamos a la fiscalía a pedir justicia y que se pudra en la cárcel".

Otra allegada al taxista fallecido, llamada Romina, sostuvo que "repudiamos el brutal asesinato. Se tiene que pudrir en la cárcel. Queremos la perpetua, no menos que eso". La mujer agregó que "acompañamos a la familia porque es tremendo lo que pasó, la violencia que hay en la calle no tiene medida. No queremos que haya más Jorge por la calle".

Sobre la causa judicial, dijo que "quieren identificar con que está loco, pero es un asesino. Que no quieran instalar eso, tiene que estar preso. No hay mucho aque agregar, están las imágenes. En cada piña que le metió a Jorge no tuvo un poquito de piedad ni razonamiento de decir, voy a destruir una familia. Este tipo se bajó a matarlo, lo tenía en la cabeza, sino una persona no hace eso".