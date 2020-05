@Antoravinale

Un taxista de 56 años de la localidad bonaerense de San Martín es acusado de abusar sexualmente de su hija, quien en ese entonces tenía apenas 6 años. Su ex esposa y madre de la menor, Eva Rosa Cortez, inició una lucha en el 2016 para que vaya preso, no obstante, la Justicia considera que los indicadores presentados son insuficientes.

"Me entero en octubre de ese año a través de mi hijo de 11. Se levantaba de noche y observaba que el padre pasaba a la nena a la cama. Me comentó que le hacía cosas a la hermana. Nunca pensé algo así", declaró la mujer en diálogo con cronica.com.ar.

Eva y Gustavo Marcelo Velardi convivían en la misma casa pero en habitaciones separadas tras varios problemas de pareja. "Hablo con mi hija y me dice que el padre la tocaba", dijo Eva y agregó que, tras los dichos de su hija, fue a la comisaría de la mujer de San Martín a realizar la denuncia y luego le aplicaron al hombre la primera perimetral, que en total fueron 15.

"La llevé a la pediatra y me dijo que tenía toda la cola roja. Ahí se quedó sola con la nena y le preguntó quién la tocaba. ‘Mi papá’ le dijo. La doctora después hizo la denuncia pero tampoco la escucharon", recordó.

El pedido desesperado de la mamá de la menor en las redes sociales.

Iniciada la denuncia en octubre de 2016, le dieron turno para la pericia ginecológica para noviembre. El 11 de enero del 2017 la menor fue sometida a la cámara gesell y allí contó lo que le hacía el padre, sin embargo en un momento "se bloqueó" y, más allá de los informes psicológicos que manifiestan que la niña atravesó diversas patologías que indican síntomas de estrés post traumático tras lo sucedido, decidieron archivar la causa.

"Expresan que los indicadores son insuficientes. El 6 de enero del 2020 me llegó una cédula donde me comunicaban que pasaba a archivo porque eran insuficientes las pruebas. En Fiscalía N° 11 de San Martín. El fiscal se jubila y como no le pasaron la causa a otro se archivó. Hoy por suerte logramos sacarla nuevamente", indicó.

La ex pareja del taxista lo denunció en las redes sociales tras la nula respuesta de la Justicia.

"No lo llevaron preso. Me amenazó y me hizo todo un quilombo con su familia. Mi hijo le gritó que era un pedófilo por haber abusado de la hermana. Dice que hice todo esto para quedarme con la casa. Sigue trabajando de taxista y va a la Iglesia, es pastor evangélico. Tiene apoyo de la Iglesia y del pastor... Quisieron embarrar a la causa", sostuvo firme. Y concluyó: "Quiero que se haga justicia".

Eva Rosa Cortez asegura que Velardi continúa trabajando de taxista en el partido de San Martín. Dueño de una Surán, el acusado de abuso sexual mantiene su fuente de trabajo en medio de la pandemia por coronavirus. Además la denunciante reveló que su hijo le suplicó cambiar su apellido paternal. Mientras tanto, ella va continuamente a la fiscalía para que después de cuatro años de iniciar la denuncia, tenga una respuesta.

A Velardi le dictaron 15 perimetrales tras la denuncia por abuso sexual.

Testimonio de la menor abusada por el taxista



El último informe de la psicóloga Florencia Dwornicki (MN 65073) realizado en 2019 detalla el relato de la menor sobre el abuso sexual que sufrió cuando tenía 6 años: "Nos fuimos a dormir y en un momento siento unas cosquillas en mis partes íntimas, en la vagina, veo que mi papá me estaba tocando. Yo antes dormía con mi papá, él me estaba tocando, me sacó la bombacha y me empezó a tocar… y él dijo ‘shh callate’. Entonces yo me asusté. El día siguiente hizo lo mismo y así fue pasando hasta que un día me sangró".

"Tengo miedo a la noche, sobre todo cuando está oscuro", dice en uno de los párrafos del documento. Además la profesional que la atendió manifiesta que "la niña ha venido atravesando diversas patologías desde desmayos, intensos dolores de cabeza, vivencias de miedo y temor profundo. Todo lo cual estaría relacionado a síntomas de estrés post traumático".

Asimismo se encuentran informes del colegio que mencionan que la hija de Cortez presentó ataques de pánico y cambios de humor.