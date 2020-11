José Iantosca, tesorero de la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario (Catiltar), asegura que la denuncia de secuestro que hizo pública este lunes una joven contra un chofer es falsa y que la app She Taxi quiere sacar ventaja de la situación y "hacer creer que los taxistas son peligrosos”.

Se trata del caso que causó revuelo en las redes sociales, cuando Sofía (22) subió un video a su cuenta de Instagram relatando angustiada una situación que vivió al subirse a un taxi en la esquina de Pellegrini y España, de la ciudad santafesina.

Según la joven, durante el viaje el chofer enviaba audios por WhatsApp en clave que la hicieron sospechar de un inminente secuestro. Para evitar el presunto rapto, la chica decidió pagar el viaje rápidamente para bajarse del coche antes de llegar al destino programado.

Una vez fuera del auto, Sofía pidió ayuda a los autos que pasaban cerca de donde ella estaba. "Frenaron tres chicos que me salvaron la vida, porque confiaron en que yo no era alguien que los estaba engañando", recordó la mujer.

Horas más tarde, se presentó en el Centro Territorial de Denuncias, donde dejó constancia de lo que vivió.

Acerca del incidente, Iantosca expresó al medio LT8 la posición de la institución que preside: “Hablamos con el titular del taxi y con el chofer. Escuchamos los audios aludidos por la joven, que eran entre el taxista y sus hijos. Desde ya descartamos un hecho de secuestro y hoy nos presentaremos en la Fiscalía. Que ahora lo resuelva la Justicia”.

Acerca de la reacción del Catiltar ante la denuncia, el hombre declaró: “Enseguida hablamos con el titular y con el chofer para que el caso se resuelva. Nos hicieron escuchar los audios. Esas comunicaciones eran con los hijos. Se iban a juntar a comer. Es cierto que un taxista no puede hablar por teléfono mientras hace un viaje. Eso no corresponde. En todo caso eso sería una contravención a las normas de tránsito”, expresó.

“Lo que me molesta es que detrás de esto se amparen aplicaciones ilegales para decir que los taxistas son peligrosos”, dijo Iantosca. “En el mismo video que grabó la joven pide por favor que intervengan las chicas de She Taxi. Esa aplicación es ilegal porque despacha viajes a taxistas y remiseros. Eso está prohibido por ordenanza. Es una de las peores violaciones de las ordenanzas del transporte público. Y hacen lo que quieren”, añadió.

La plataforma acusada de ventajista por el dirigente del Catiltar, se autodenomina "la primera y única aplicación que te garantiza que al pedir un taxi/remis tu chofer sea una mujer".

She Taxi es una aplicación de servicio de transporte que emplea únicamente a choferes mujeres.

"Nosotros tenemos una aplicación como Movi Taxi Mujer que es segura y está habilitada por la Municipalidad. No la impulsa o desarrolla un privado que no sabemos cómo controlar. En cambio, tenemos los rastreos por GPS y podemos saber los recorridos. Si lo denuncia se hace rápidamente al 911 y al 147 se sale a buscar al auto y no caemos estas discusiones”, señaló Iantosca.

“Creemos en el relato del taxista, pero eso debe ser confirmado por la Justicia, a través de un fiscal o un juez. La chica se habrá asustado, pero no tiene derecho a estigmatizar a un trabajador con algo que no pasó”, concluyó.

La denuncia pública de Sofía: