"Te amo pero voy a terminar preso porque si no volvés conmigo, voy a matarte”, fue el escalofriante mensaje que recibió María Stefanía, minutos después de recibir el alta médica. Había estado internada en el Hospital de Chacabuco luego de que el autor de la amenaza, su ex pareja, casi la estrangulara.

Desgastada por los maltratos, María Stefanía Cepeda le comunicó a Matías Chagaray su decisión de poner fin a la relación amorosa. Sin embargo, la determinación de Cepeda desencadenó la ira del joven, quien entonces le aseguró que no la dejaría “en paz” y que prendería fuego la casa. Las amenazas comenzaron a cristalizarse pocas horas después, cuando en la mañana del último domingo el hombre irrumpió en la vivienda de la mamá de María, de 19 años. Ella le reiteró su voluntad de culminar con el vínculo iniciado dos años antes, pero él no entró en razones y “me tiró al piso con uno de mis dos hijos en brazos. Luego me ahorcó hasta que perdí el conocimiento”. Cuando volvió en sí, María intentó salir a la calle en busca de auxilio, pero Matías volvió a atacarla. El nivel de violencia no fue menor al anterior y María pronto volvió a caer al piso. Entonces el joven entendió que necesitaba asistencia médica pero la auxilió bajo amenaza. “Me ordenó que les mintiera a los médicos y a los vecinos y que dijera que me había encontrado así, luego de que me golpearan en un intento de robo”, contó la joven angustiada.

La joven fue estrangulada y golpeada por su ex.

Una vez en el Hospital Municipal de Chacabuco, a pocos kilómetros de Castilla, donde vive la joven, María confesó la verdad de lo ocurrido. En consecuencia, intervino la Comisaría de la Mujer para asentar una denuncia que derivó en una investigación judicial a cargo de la UFI 6 de dicha ciudad. Sin embargo, la denuncia de Cepeda enfureció aún más a su ex pareja: en la noche del lunes, Matías fue hasta la casa de la madre de la joven y, preso de la furia, incendió la vivienda.

Por si no fuera suficiente semejante impunidad, puesto que el nuevo suceso demencial se desarrolló después de que la Justicia estableciera una restricción perimetral, Chagaray le envió un mensaje de texto a María y una vez más, volvió a amenazarla: “Te amo pero voy a terminar preso porque tengo que matarte. Esto es culpa tuya”.

María ahora sólo quiere sentirse segura y que detengan a su ex pareja. “No va a parar hasta matarme”, sostuvo entre lágrimas, convencida de que el joven es capaz de cumplir cada una de sus amenazas como lo hizo hasta ahora.