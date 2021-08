Con dolorosos mensajes en las redes sociales familiares y amigos de Paola Aguirre, la mujer de 36 años asesinada el lunes durante una entradera en la localidad bonaerense Merlo, la despidieron.

“Te amo infinidades, mamá. No es un hasta nunca, es un hasta pronto”, escribió uno de los cuatro hijos de Aguirre en su perfil de Facebook, junto con una foto de su madre.

.

“Mi flaca, una verdadera madraza; un hijo de mil... te arrebató la vida en un segundo por plata y por robar. Rateros hdp, los tienen que encontrar y hacer pagar por destruir una familia. Vuela alto amiga. No lo puedo creer”, posteó su marido y padre de sus hijos, José Luis Roca.

El posteo del marido de la víctima

El esposo de la víctima dijo a que “nunca” se resistió al robo, aunque no quería que los ladrones entraran a su casa. “Luché y no resistí. No quería dejarlos entrar hasta que entraron, y mi señora que estaba sentada se asustó. Ella se levantó por el susto y (uno de los ladrones) le pegó el tiro”, contó el hombre.

“Si lo tengo adelante lo mato, ojalá que lo agarren antes que yo porque lo mato. Me arruinaron la vida en un minuto”, sentenció. vLa investigación se encuentra a cargo del fiscal de Morón Claudio Ferrario, quien junto con efectivos de la DDI de Morón, procuraba dar con los criminales.