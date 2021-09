Una adolescente de 16 años, junto a su familia, realizaron la denuncia por acoso y amenazas contra un chico de 17 años que va a la misma escuela y vive en el mismo barrio que ella en La Plata. Por segunda vez en el año pidieron una medida perimetral y comenzaron a tramitar el cambio de colegio.

"Estamos viviendo una pesadilla. Ella no quiere ir más al colegio", dijo al diario El Día, Miguel el papá de la víctima.

.

"La acosa, la molesta, la vuelve loca. Por más que lo bloqueé, la llama desde cualquier teléfono", relató. "Es una situación que lleva más de siete meses. Hace cuatro meses hizo la denuncia y se dio la perimetral. Hubo un tiempo de tranquilidad, pero cuando se venció, él comenzó a acosarla otra vez", señaló el papá.

"Ya fue, no vas a poder ir a compar ni al chino... bancate la que te espera porque mis amigas son bravas. Fijate como te agarrra la A de los pelos y te revolea por toda 49, wacha salchicha", es una de las amenazas que recibió.

"Flaca, te lo resumo, yo a las 21 voy a ir a tu casa, donde no me das las cosas para esa hora, mañana voy con mis amigios y te rompo todas las ventanas", otro de los chat que recibió.

"Te mato, no me importa. Te mato y después me mato yo", otra de las agresiones.

.

Los padres pidieron a la Justicia que este chico cambie de colegio, pero no se hizo lugar. Por lo que es la adolescente y su hermano los que irán a otra escuela.

El papá de la víctima dijo que el agresor vive a cinco cuadras de la casa de ellos. Sospechan que él tuvo que ver con la muerte del perro de la familia. Además de distintos de ataques a la vivienda.

El viernes último en la esquina de la escuela "Mi hija estaba esperando el colectivo junto a dos compañeros, cuando de repente aparecen los padres del chico y comienzas a increparla y a amenzarla a ella y sus compañeros. Les decían cosas como que le iban a prender fuego la casa".

"Mi hija no quiere ir más al colegio porque tiene miedo. No se anima a salir a la calle", afirmó el papá y agregó que en ninguna comisaría quisieron tomarle la denuncia.

"Esperamos que el juez otorgue nuevamente la medida perimetral", reclamó el papá mientras busca nuevo colegio para sus hijos.