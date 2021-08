Este viernes por la noche, una joven salteña fue atacada salvajemente por su ex novio cuando salía del instituto. Un peatón vio la situación y decidió intervenir logrando que el agresor se diera a la fuga. Sus amigos y familiares piden justicia.

Todo alrededor ocurrió de las diez de la noche cuando Roció salía de clases de un Instituto ubicado en pleno centro de Salta Capital y se dirigía a su casa. A pocas cuadras fue sorprendida por su ex novio, Mauricio Bonifacio .

.

Al verla, el joven de 22 años la increpó y según contaron los testigos la atacó con golpes de puño, patadas, e incluso la tiró al suelo y la ahorcar . Afortunadamente, un transeúnte vio la violenta y brutal golpiza e intercedió. Le hizo frente a Bonifacio quien se dio cuenta de que el alboroto había hecho que se acercara gente para ayudar a Rocío y se dio velozmente a la fuga.

Joven salteña quedó malherida por los golpes de su ex

La familia de Rocío se enteró de lo que sucedió recién cuando la joven fue trasladada por una ambulancia del Samec al Hospital en donde continúa internada en observación. El acusado se encuentra prófugo por lo que desde el entorno de ella decidieron hacer público el episodio a través de las redes.

Una captura de pantalla de los mensajes amenazadores que el agresor le mandó a la víctima (Facebook).

"No es la primera vez que Rocío sufre esta violencia por parte de Mauricio. En todas las oportunidades se realizó las correspondientes denuncias policiales, todas con pruebas de amenazas de muerte, capturas de pantallas de mensajes, pero la Fiscalía siempre terminaba citando a Rocío y todo queda en nada", aseguraron desde su entorno.

Escribió un doloroso mensaje a sus hijos

"No quiero ser la próxima víctima de femicidio", es lo que continuamente escribre Rocío en sus redes sociales en donde implora a la Justicia que la defienda. Pero este fin de semana, su mensaje fué más allá, es que tras la feroz golpiza, decidió dejarles en su Facebook un mensaje para sus dos hijos por si en algún momento llega a faltarles.

.