Un hombre que fue condenado por violencia de género contra su expareja, amenazó también a su hermana y a toda su familia. Primero lo hizo a través de una videollamada y luego apareció en su casa con un arma y les disparó. Desde entonces continúa amenazando a todos.

“Te voy a degollar a vos, a tu marido, a tus hijos y a tu hermana”, sentenció el agresor desde el domicilio de la víctima, en Temperley, mientras la tenía cautiva y amenazada con un cuchillo.

En diálogo con Crónica.com.ar la mujer expresó angustiada: "No duermo, no como, no vivo, tengo muchísimo miedo".

El violento, identificado como Ezequiel Maximiliano Romeo, de 38 años, tenía una pena de nueve meses de prisión en suspenso po. el delito de “lesiones agravadas por el vínculo”, por hechos cometidos el 22 de diciembre de 2020 contra María Zalzmann, su expareja.

“Él estuvo detenido y el 30 de diciembre lo dejan libre. Desde ese día con perimetral y todo sigue molestando y hostigando a mi hermana, ingresando a la vivienda, siguiéndola, diciéndole al nene que va matar a su mamá”, denunció alarmada Adriana Zalzmann, hermana de la víctima.

"Con un arma de fuego me gritaba que me iba a matar", dijo la mujer amenazada por la expareja de su hermana. (Captura de video)

El pasado domingo el hombre condenado por violencia de género ingresó al domicilio de su expareja en Temperley y mientras la amenaza con un cuchillo, hizo una videollamada a la hermana de la víctima donde aseguró que mataría a la mujer y a toda su familia.

“Te la voy a degollar decía", contó la hermana de la víctima quien aseguró haber entrado en pánico pero que nunca cortó la llamada, y con la otra mano llamó al 911.

"Cuando llegó la policía, mi hermana salió bajo amenazas de él y les dijo que no se encontraba ahí. La policía se fue y, a los cinco minutos, él salió del domicilio en una bicicleta”, contó Adriana.

.

Fue la hermana de la víctima, quien se dirigió luego a la comisaría para realizar la denuncia. Cuando el agresor recibió la notificación el pasado martes, fue hasta el domicilio de la mujer en José Mármol y agredió a toda su familia.

“Yo estaba regando, empezó a gritarle a mis hijos y con un arma de fuego me gritaba que me iba a matar. Mi marido escuchó gritos, abrió la puerta y ahí nos tiró. Gracias a Dios no nos paso nada pero este hombre sigue prófugo y tenemos muchísimo miedo. Además, los padres de él viven a la vuelta de mi casa y ahora me quieren pegar”, denunció Adriana, la hermana de la expareja del agresor.

" Este hombre sigue prófugo y tenemos muchísimo miedo", aseguró la mujer, hermana de la expareja del agresor. (Captura de video)

Si bien tanto Adriana como su hermana cuentan con botón antipánico y custodia policial, el agresor continúa amenazándolas."Vivo encerrada como una delincuente, encerrada en mi casa. Mi hermana tiene más miedo que yo", expresó alarmada Adriana.

Al momento de esta nota, continuaban las amenazas por parte del hombre denunciado por violencia de género tanto contra la expareja como con su hermana. "Hoy todo el día nos amenazó diciendo que nos iba a matar a todos. Mandó vecinos para volver a amenazarnos, porque sus pades viven a la vuelta de mi casa. Yo estoy en este lugar por defender a mi hermana", expresó Adriana.

El agresor, quien según dice ser despachante de aduanas se encuentra prófugo. "Por eso no duermo. Me siento insegura. Como alguien puede andar armado en una caminoneta como si fuera algo nomral", concluyó Adriana con este medio.