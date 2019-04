Paola no sabe qué hacer. Vive "un infierno" en José C. Paz, donde tiene a cargo a sus cuatro hijos. Su ex pareja y padre de los chicos, la amedrenta, amenaza y golpea, todo desde hace tres años. En ese lapso, denunció 18 veces al sujeto, tiempo en que le aplicaron 5 perimetrales y una probation. Nada basta.

"Hace tres años que estoy separada. Tengo 18 denuncias y cinco perimetrales. Es un infierno lo que estoy pasando. Nadie me ayuda. Me manda el patrullero porque llama al 911 diciendo que está en mi domicilio y que se va a suicidar. Ni con la perimetral me deja tranquila, es una locura", cuenta.

"Tiene 18 denuncias y llama siempre al 911 para amenazar que puso una bomba en mi casa o que se va a suicidar. En la fiscalía me dicen que ese tema está en investigación pero no actúan. Hace 3 años que les toma el pelo con amenazas falsas", detalló.

"Tengo una custodia dinámica, es un policía que viene cuando el juzgado lo autoriza. Es un psicópata. Necesito una solución concreta. No me sirve agarrar a mis hijos e irme a otro lado porque me va a seguir", concluyó.