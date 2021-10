Una chica de 13 años comenzó a comportarse de forma extraña en un colegio de nivel secundario del departamento santiagueño de Río Hondo. Pasó de ser una persona extrovertida a mostrarse distraída y callada durante las horas de clases. Una profesora, al notar este rotundo cambio de actitud, optó por tomar cartas en el asunto. Fue así como la chica le confesó que temía regresar a su vivienda.

“Tengo miedo de volver a casa, mi tío me manoseó”, le confió la menor a la docente. La educadora quedó estupefacta y, para su sorpresa, la chica siguió: "Me tocó los pechos y justo mi prima me salvó".

Inmediatamente, la docente contuvo a la menor y, luego, informó a sus superiores. Las autoridades no pudieron contactarse con los padres de la chica, tras cual aconsejaron a la educadora hacer la denuncia.

La profesora concurrió a la Comisaría de la Mujer y la Familia de Las Termas, de donde fue derivado el caso a la fiscal Tania Monte Bitar, quien ordenó que se informe de la situación a los padres de la víctima.

Según fuentes judiciales citadas por ElLiberal.com.ar, la menor comparecerá a la Fiscalía con compañía de un tutor para ser escuchada en Cámara Gesell.

El aberrante "Juego de la violación"

A mediados de octubre, un episodio conmocionó a la Justicia de la provincia de Santiago del Estero, que avanzará en la toma de testimonios a través de Cámara Gesell de seis chicos, de entre 9 y 14 años, oriundos del departamento General Taboada, quienes practicaban el "Juego de la violación" , lo que tendría como trasfondo un caso de abuso sexual perpetrado por un adulto.

El hecho fue dado a conocer después de que el padre de uno de los menores descubriera a su hijo y a dos de sus amigos mientras mantenían relaciones sexuales en el baño de su casa. Frente a semejante episodio, uno de ellos reveló que había sido abusado sexualmente por un hombre de 56 años, amigo de su padre.

Al ser consultado por los investigadores, la víctima que denunció la agresión por parte de un adulto explicó que solían practicar el "Juego de la violación" con su grupo de amigos, aunque distinguió que el amigo de su padre sí lo atacó.