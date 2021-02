La historia de Gabriela Calmejante, madre de cuatro niños, es similar a la de miles de mujeres víctimas de violencia de género. En octubre logró escapar del padre de sus hijos, Cristian, tras denunciarlo por años de abusos. Sin embargo, la tranquilidad le duró poco, a pesar de contar con una prohibición que le impide contactarla, el hombre continúa hostigándola y hasta amenazó con quitarle su vivienda en la localidad neuquina de Plottier.

Desesperada y con miedo de lo que pueda ocurrirle a ella y a sus hijos, Calmejane reiteró el pedido de protección que a comienzos de febrero compartió en la plataforma de videos, YouTube. "Él sigue humillándome, hostigándome, espiándome, avasallándome en redes e intenta manipular a nuestros hijos en mi contra", aseguró a una radio de Neuquén.

Calmejante relató que después de separarse, los episodios violentos no cesaron, lo que la llevó a pedir intervención urgente de la Justicia, principalmente en forma de un botón antipánico, el que le fue prometido pero aún no recibió.

.

Asimismo, explicó que la restricción de acercamiento nunca se formalizó porque hasta el momento, fiscalía no ha intervenido, y en su lugar, el Juzgado de Familia dispuso la medida más básica que puede imponer: una prohibición de contacto por cualquier medio.

Crecer en la violencia

La relación con Cristian comenzó cuando Calmejante tenía 17 años y duró casi dos décadas. "Fue mi primer novio, mi primer todo", recordó sobre la larga relación de la que fueron fruto sus cuatro hijos, de 11, 8, 6 y 3 años.

El vínculo fue tornándose más y más violento con el paso de los años. "Empezó con celos, me decía cómo peinarme, cómo vestirme, me revisaba el celular y me alejó de mi familia y amigos", detalló. Luego comenzó a menospreciarla y hacerla sentir inferior. “Vos sin mí no sos nada”, era una de las frases que le decía.

El control ejercido por su entonces pareja pasó también al plano económico y al sexual. Y poco a poco, la mujer quedó atrapada. Con el comienzo de la cuarentena, en marzo de 2020, el sometimiento no hizo más que intensificarse. "Me decía gorda, fea, vaca, que roncaba como un animal, me insultaba delante de mis hijos y me dejaba mal delante de otros", contó.

Sin embargo, ya cada vez más consciente de encontrarse presa en una situación de violencia de género, Gabriela se decidió a terminar el vínculo, y en esos días, una sorpresiva confesión de su marido motivó su exclusión inmediata del hogar y la primera denuncia. "El 28 de octubre me confesó que estaba teniendo pensamientos y sueños feos, que el diablo lo incitaba a violar niños y matar mujeres", confió la víctima.

Enfurecido por la ruptura, el agresor intentó quitarle el techo a ella y a sus hijos al cancelar su contrato de alquiler, denunció a su ex suegra y a su ex cuñada y contactó a la esposa de un amigo de Calmejante afirmando que ella tenía una relación extramarital con su esposo.

La violencia también pasó al terreno digital. Según relató la mujer, el denunciado se hizo pasar por ella en aplicaciones de citas. Lo descubrió un primo de Gabriela, quien se topó con su nombre en la red social, estableció contacto para verificar quien estaba del otro lado, y recibió una foto íntima de la mujer.

"No estoy tranquila, siempre está tramando algo, el perseguimiento es constante", sostuvo. Hace poco, se lo cruzó en la comisaría séptima de Plottier, cuando él estaba denunciándola por daños y perjuicios. "Cuando salí, me quedé en la vereda esperando a mi papá, me miró y me hizo una seña en el cuello como diciendo 'Te voy a matar'".

Aunque en un principio se dispusó vigilancia policial en su casa, esa medida no se sostuvo en el tiempo, y actualmente Gabriela y sus hijos están totalmente desprotegidos. Esto se agrava teniendo en cuenta que su vivienda está a sólo unas cuadras de la de su agresor, y sin ninguna restricción, el hombre "se la pasa merodeando".