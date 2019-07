En febrero de este año Natalia dijo basta a la relación, y como suele ser habitual en los casos de género cuando la mujer decide poner un punto final, los hechos de violencia por parte de su ex pareja, padre de sus tres hijos, no pararon de cesar.

El domingo, Julio, de 37 años embistió su auto contra el de su ex mujer, al que le generó graves destrozos, al igual que al frente de la casa de ella, ubicada en la localidad de Monte Chingolo.

En diálogo con Crónica, la mujer contó que el hombre llegó en su vehículo Bora color gris a toda velocidad, y lo chocó un total de cuatro veces. "Él no quiere que salga, quiere que esté acá encerrada y sea una monja, eso es lo que él quiere", dice Natalia, a la vez que añade que su ex pareja, padre de sus hijos ya tiene una perimetral, dado que anteriormente ya habia protagonizado hechos violentos.

Aparentemente el agresor estaba alcoholizado y drogado, y cuando vio que el auto de su ex mujer, un Ford Ka celeste metalizado estaba estacionado en la puerta del domicilio, lo embistió de frente, y luego retrocedió para volver a impactar contra él, y destrozarlo completamente. Asimismo, el auto chocó contra la pared de la casa, que quedó con un hueco gigante y está en peligro de derrumbe.

"En cualquier momento puede hacer lo mismo, porque no le importa nada, si lo quiere volver a hacer, lo va a hacer. Del lado que golpeó yo tengo un sillón donde podría haber estado mi nene más chiquito de dos años y pudo haber pasado otra cosa", añadió.

Además de que el escalofriante video en el que quedó registrado el momento del choque, pudo ser grabado gracias a que el papá de Natalia había colocado cámaras de seguridad, como método preventivo porque el ex marido era violento. "No es el primer hecho de agresión que hace. Me golpeó con un palo delante de mis hijos". Sin embargo, la mujer dijo que puso fin a la relación en febrero de este año cuando su hijo mayor le pidió que se separe.

"No quiero saber nada más con él, quiero que me pague los arreglos y que me deje vivir en paz, quiero tener una vida normal", pide la víctima de violencia de género, mientras que reclama mayor presencia policial, ya que actualmente no tiene custodia, y el día que le chocó el auto la policía llegó una hora después. "Tengo miedo que me saque un revolver y que me pegué un tiro. A veces pienso que me puede llegar a matar", concluyó.