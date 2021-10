Los investigadores no dudan de que Juan Gallardo (20) planificó asesinar a puñaladas a su ex novia Agustina Cruz (17) mientras ella caminaba hacia su escuela, en la localidad salteña de Coronel Moldes. Así establecieron a partir de los primeros datos recabados sobre el femicidio ocurrido esta mañana, en esa ciudad ubicada a 65 kilómetros al sur de la capital provincial.

El crimen ocurrió cerca de las 8 de este viernes cuando la adolescente iba hacia el establecimiento educativo y fue interceptada por su ex pareja en la vía pública. Los testigos contaron que ella intentó escapar pero que él la mató de puñaladas en el cuello.

.

Al escuchar los gritos, los vecinos de la zona alertaron al sistema de emergencias 911 y Cruz fue trasladada de urgencia al hospital local, donde falleció antes de ser derivada al hospital San Bernardo, de la capital salteña.

La fiscal penal interina de la Unidad de Femicidios, Verónica Simesen de Bielke, indagará en las próximas horas a Gallardo, ahora detenido y sobre pesaba una orden de prohibición de acercamiento a la chica tras una denuncia de ella por amenazas.

Sin embargo, la consigna policial que custodiaba a Cruz había finalizado a comienzos de octubre, publicó el sitio Que Pasa Salta. Los investigadores están convencidos que el asesino aprovechó esa circunstancia y la esperó cerca de su casa. Estaba encapuchado y tenía guantes en las manos, dijeron algunos testigos.

Agustina Cruz (17) caminaba hacia la escuela cuando fue asesinada.

"Era muy celoso, andaba atrás de ella y la iba a buscar. La acosaba mucho y ellos ya habían terminado. Estuvieron de novios durante más de un año", contó una tía de la víctima al sitio El Tribuno. Según la mujer, el agresor vive en la capital salteña, pero viajaba habitualmente hasta Moldes a buscar a Agustina.

Sobre el momento en que ocurrió el femicidio, la tía dijo que "ella siempre iba al colegio con un compañero, pero justo hoy él faltó". Y en el camino Gallardo "la golpeó y luego la degolló".

"Es de no creer este crimen, ojalá que no pueda salir nunca de la cárcel. No se lo merece. Hay gente que vio y dice que la golpeó. Luego le cortó el cuello a sangre fría", lamentó.