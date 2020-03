El padre de la nena de ocho años asesinada en la ciudad bonaerense de Lobos consideró este martes que el primo de su hija, detenido por el hecho, "tenía todo planeado", que quiso "ultrajarla" y como ella se negó "la mató porque es un monstruo".

"Lamentablemente lo tenía todo planeado el monstruo, el hijo de re mil puta", expresó Luis Ezeiza en diálogo con la prensa.

.



El hombre aseguró que el acusado Sergio Ramón Oliveira (22) era muy cercano a la madre de Guadalupe Ezeiza (8), quien lo consideraba "como un hijo", y recordó que cuando la nena era bebé, él "la tenía a upa".

Luis dijo que él nunca sospechó que Oliveira pudiera hacerle algo a su hija sino no hubiese permitido que se la llevara, aunque aseguró que cuando se enteró de que la menor no aparecía y él no atendía el teléfono se dio cuenta de que algo había pasado.

"Yo la fui a buscar, pensaba que algo estaba pasando porque que no contestaba el teléfono, si te llevás a una criatura tenés que contestar, y en mi cabeza comenzó a caminar el bichito de la preocupación", relató Luis, quien entonces fue a la casa de Oliveira.

Sergio Ramón Oliveira, el detenido de 22 años.

"Cuando voy para allá empiezo a golpear la puerta y no da signos de vida este individuo. Por eso llamé al 911 que vino muy rápido", recordó el hombre, quien dijo que fue ahí cuando la policía encontró el cuerpo de su hija.

El padre de la pequeña pidió que el acusado "se pudra en la cárcel y no salga nunca más", y aseguró que lo que más le duele es pensar "lo que sufrió Guadalupe por las quemaduras".

El padre de la nena pidió que el acusado "se pudra en la cárcel y no salga nunca más".

"No sé si tiene cabeza el hijo de puta ese, no sé si tiene sesos, hacerle eso a una criaturita, sos una bestia", expresó entre lágrimas.

"Me quitó lo más grande que hay, mató a su sobrina, la ultrajó, la mató indefensa, nosotros le importamos un carajo, no valemos nada para él, que lo dejen encerrado de por vida, que no salga más y que se pudra ahí adentro", concluyó Luis, quien dijo que durante esta jornada le entregarán el cuerpo de su hija para ser velado.