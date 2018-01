Una mujer fue asesinada a golpes y su novio resultó gravemente herido, al ser atacados cuando dormían en una casa de la ciudad de La Rioja, y por el hecho fue detenida la ex pareja de ella, quien tenía una restricción de acercamiento por violencia de género, informaron hoy fuentes policiales.



La mujer asesinada fue identificada como Deolinda del Valle Torres de 31 años, madre de cuatro niños, quien, según sus familiares, días atrás había intentado denunciar a su ex pareja en una fiscalía, aunque no logró hacerlo porque le dijeron que había feria judicial y debía regresar en febrero.

Deolinda junto a sus hijos. (Facebook).



El acusado fue identificado por la policía como Santiago Condori, a quien también se le atribuye haber golpeado y dejado en grave estado al actual novio de Torres, Iván Herrera de 25 años.



El hecho se descubrió ayer, cuando la policía encontró en la calle a Herrera, deambulando en ropa interior y con la cabeza ensangrentada.



El hombre fue asistido por la policía y en ese momento contó que había sido atacado cuando estaba durmiendo con su pareja en la vivienda de ella, situada en el barrio Carlos Oneto.



Al llegar al domicilio, los efectivos encontraron a Torres tirada en la cama inconsciente y con graves lesiones en su cabeza, por lo que llamaron a una ambulancia para que la llevara al hospital local, aunque murió en el camino, añadieron los informantes.



En tanto, la pareja de la mujer fue internada en terapia intensiva del Hospital Vera Barros, con traumatismo de cráneo.



Las fuentes informaron que el acusado del ataque tenía una orden de restricción de la Justicia riojana, ya que había cometido otros hechos de violencia en contra de la mujer.