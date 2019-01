Un médico, un enfermero y un guardiacárcel fueron tomados de rehenes en la prisión de la ciudad bonaerense de San Nicolás por tres internos que tras más de dos horas de negociaciones los liberaron ilesos, informaron fuentes penitenciarias y judiciales.



Al finalizar la toma, y luego de que se reunieron con sus familiares, estos presos fueron trasladados a la Unidad Penitenciaria 41 de Campana.



Todo comenzó a las 16 en el sector de sanidad de la Unidad Penitenciaria 3 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), situada en avenida General Savio 1072, de San Nicolás, en el extremo norte de la provincia de Buenos Aires.



Fuentes penitenciarias y policiales informaron que tres reclusos oriundos de San Pedro, identificados como Jorge Gabriel Mendoza Romero (26), Carlos Armando Escobar Villarruel (25) y Marcos Facundo Andrade Arpía (26), iban a ser trasladados a otro penal por la denuncia del otro detenido a raíz de un hecho grave.



Sin embargo, los presos se enteraron de esa situación y tomaron de rehenes al médico Ariel Salazar, al enfermero Eliseo Flores y al oficial Walter Aguirre para evitar el traslado.



Según las fuentes, efectivos de la Policía bonaerense rodearon la cárcel para evitar cualquier tipo de fuga, mientras que el SPB quedó a cargo de las negociaciones con los captores.



Mientras que los rehenes fueron amenazados una faca de un metro y medio y un cuchillo de unos 30 centímetros, dijeron los informantes.



"Tenemos tres rehenes por una situación que nos pasó en el servicio y no nos dieron ninguna respuesta, ni ningún resguardo físico, de acá salimos mal", dijo Mendoza Romero en una comunicación telefónica con un periodista local.



De acuerdo a este preso, a raíz de la denuncia en su contra, los guardias los alojaron en una "celda que ni siquiera tiene una canilla".



"Nos sacaron toda la comunicación con nuestra familia, lo único que queremos es salir bien y la única manera de salir bien es que ustedes estén presentes porque si no a nosotros nos van a matar", afirmó el detenido, quien tiene antecedentes penales desde que era un adolescente de 15 años.



Y añadió: "Quieren que larguemos los rehenes pero no los vamos a largar hasta que no vengan la jueza y el fiscal".



De hecho, el fiscal Jorge Tanus, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial San Nicolás, estuvo en el penal donde se reunió con el director, Abel Ramírez, y siguió el desarrollo de las negociaciones.



La toma de rehenes finalizó a las 18.30, luego de llegar a un acuerdo en el que los tres detenidos entregaron las armas y liberaron ilesos a los rehenes.



Los voceros añadieron que Andrade Arpia estaba detenido por el delito de "robo calificado" y Escobar Villarruel por "tentativa de homicidio y hurto".



En tanto, "Gaby" Mendoza Romero actualmente está preso por "robo agravado por el uso de arma" pero tiene antecedentes desde el 2004 por un "homicidio".



Las fuentes añadieron que el joven estuvo alojado en distintos Institutos de Menores y Comunidades Terapéuticas, entre ellos el Instituto Alfaro de La Plata donde salió en el 2008.