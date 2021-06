El "cuento del tío" es moneda común en nuestra sociedad desde tiempo inmemoriables, y aunque cambiaron los estilos, las personas estafadas sigue sufriendo la "viveza" de otros que se quedan con su dinero.

Un caso terrible lo sufrió Juan Pablo Mercatante, quien fue víctima de una estafa virtual por 108 mil pesos y además tuvo que soportar la burla del timador. El hombre dialogó con Crónica HD y explicó lo sucedido: "Había publicado un sillón a la venta en Facebook, en la plataforma de Market Place por el monto de 12 mil pesos, me habñian dicho que lo publicara ahí que lo iba a vender y con ese dinero, podría comprarme uno más nuevo. Una persona se contactó conmigo el sábado diciendo estar interesado en el producto, me pidió mi número de contacto por WhatsApp y de cuenta para transferiri el dinero, hasta ahí todo normal pero cuando entro a mi trabajo me cuentro con la mala sorpresa".

.

Mercatante agregó que "me hace la supuesta transferencia, pero de 120.000 pesos y me manda un mensaje minucioso en todo, primero que me mandó el dinero y luego me llamó insistentemente que se había equivocado y que me mandó la suma de 120.000 pesos, que se había equivocado y que su mujer estaba embarazada y enferma. Le dije que se quedara tranquilo que le iba a devolver el dinero y ahí sufrí la estafa".

Tras la confusión y la bronca de aquel fin de semana, el hombre decidió denunciar el episodio: "intenté comunicarme con el banco (Ciudad) mi veces pero es un desastre la atención, no sé para que tiene un 0800 si con una estafa no te atienden. La página de Instagram tiene 45 mil seguidores, le mandé mensaje y lo tienen en privado, te rechazan el mensaje porque no atiende a cualquier persona. El lunes fui a la comisaría y no me querían atender, me mandaron al banco, de ahí me encontré con un agente en la puerta porque no estasba abierto al público, y otra vez me mandaron a hacer la denuncia a la policía, que con cara de pocos amigos me la tomaron en la Comisaría 32ª de Parque Patricios, y cuando volví al banco, este suspuesto gerente no estaba y la denuncia me la tomó otra persona. Ojalá me devuelvan el dinero, y si no es así, me quedó con la tranquilidad de que puedo ayudar a otra gente y no se sientan pelotudos por lo que pasó".

Con relación a lo sufrido, Juan Pablo argumentó que "fui el primero en sentirme un pelotudo pero me queda el consuelo de que no soy el único, ya que dejé mi número de teléfono, apellido y contacto y mucha gente se comunicó conmigo para solidarizarse, y que le había pasado algo similar. Lo que estoy haciendo ahora es avivar a la gente y quiero dejar el mail de mi abogado para cualquier información o audio que tengan sobre esta persona, porque tal vez alguien lo conozca, el mail es Info@alonsoabogado.net. Cualquier información es importante porque queremos encontrar a estos delincuentes, porque no puede ser que anden por la calle caminando o detrás de una computadora o teléfono cagando gente".

Cuento del tío: tiempo para la cargada

Finalmente y como si todo esto fuera poco, el hombre intentó comunicarse con su estafador y para su sorpresa le respondió, pero para burlarse: “Ya se te va a pasar Juancito, escúchame. Bueno, estoy disfrutando de tu platita, así que muchísimas gracias. Nos vemos".