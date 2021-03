La madre de M.Y.B., la niña de 7 años hallada con vida este jueves tras permanecer tres días desaparecida, llegó esta mañana al Comando de Patrullas de Luján para reencontrarse con su hija.

A bordo de un helicóptero de la Policía bonaerense y acompañada por el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, Stella arribó al lugar, donde se abrazó con su abogado, Rodolfo Baqué, con quien se encaminó hacia el interior de la dependencia policial rodeada de numerosos efectivos.

En diálogo con la prensa, la tía de M.Y.B. sostuvo que "está contenta y pidiendo un MacDonald, haber si alguno le puede traer uno. Quiero a agradecer a Berni, al abogado, a la gente, la policía, a los que ayudaron y estuvieron al lado nuestro, agradecer a los periodistas".

"Lo mejor fue el encuentro, ella está bien y no le preguntamos nada. Nos vió a nosotros y se puso a llorar. No preguntamos nada sólo queríamos abrazarla y del caso no sabemos nada por el momento. Nos enteramos de la aparición por todos", agregó la mujer.

.

La nena fue hallada esta mañana con vida en Las Heras y Gamboa, en inmediaciones de la estación de trenes de la ciudad de Luján, junto a su captor Carlos Alberto Sierra o Savanz (39), que fue detenido.

Según reveló más temprano Baqué, abogado de la familia, M.Y.B. "está bien, pero tenía frío y hambre. Pidió un té y le dieron facturas porque tenía hambre", y agregó que la nena "estaba shockeada".