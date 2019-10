Sigue la conmoción en la ciudad de La Plata por el repartidor de pizzas de 19 años asesinado luego de entregar un pedido a domicilio.

La víctima, Nicolás Pérez Gatti, que trabajaba en el local La Italiana, entregó el pedido cerca de las 22 del sábado en una vivienda del barrio Jardín de Villa Elvira, en 81 entre 116 y 117.

Tras recibir el pedido la dueña de la casa escuchó un ruido y al salir nuevamente se encontró con el joven tendido en el piso y con una moto marca Honda Wave encima de su cuerpo. La víctima, que era vecino del barrio, fue trasladada al Hospital San Martín, donde en la medianoche se informó de su deceso como producto de un impacto de bala.

Al respecto, Alejandro, el tío del chico fusilado comentó a Crónica HD que "esto fue terrible, mientras no haya mano dura van a seguir pasando estos casos. Ante todo queremos justicia y que se aclare".

El familiar de la víctima admitió que por el momento no hay detenidos pero que "ahora estamos en un momento de duelo y solo queremos despedirlo".

Al recordar a su sobrino, Alejandro dijo, entre lágrimas, que "era un pibe sano, hacía changas porque no tenía trabajo y quiero aclarar que no fue un ajuste de cuentas como dijeron porque él no tenía maldad y nunca se había peleado con nadie".