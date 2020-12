La madre de Benjamín Iñigo, el niño de 3 años asesinado de un tiro en el pecho el pasado sábado en la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza, aseguró este que los atacantes "tiraron a matar" y que "pudo haber más víctimas" si no fuera porque otros dos disparos que realizaron "no salieron".



"Ellos tiraron a matar", aseguró Melina ante las cámaras de Crónica HD al recordar el episodio en el que fue asesinado su hijo.



"Le digo a mi marido, uh están robando.Lo primero que hicimos fue cerrar la puerta y no me di cuenta y mi hijo quedó atrás y ahí es donde ellos disparan", narró y continuó: "Hay dos tiros que no salieron porque sino tendríamos otra víctima".

Melina aseguró que los asesinos de su hijo "son del barrio" y "menores" y que por ese motivo "los van a largar ".



"Yo misma los voy a matar, son de acá del barrio, viven a siete cuadras", agregó en referencia a los detenidos, quienes, aseguró, " roban a los vecinos" y luego "suben fotos con armas y la plata que le sacan a los trabajadores" porque "saben que entran y salen".



" Tengo una nena de dos años que me pregunta por el hermano y no tengo nada que decirle", continuó Melina entre lágrimas, al tiempo que recordó que su hijo recibió "un solo disparo", tras lo cual la "miró y se desvaneció" y a pesar de que enseguida lo llevaron al hospital "no pudieron hacer nada por él".

Por el crimen hay 4 detenidos. Dos son menores de edad, de 16 y 17 años, respectivamente. y tienen antecedentes penales por robo automotor. También hay otros dos cómplices mayores de edad como acusados de haber participado del homicidio de Benjamín Iñigo,

