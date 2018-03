Una mujer recibió un balazo en una mano y su marido resultó golpeado al quedar en medio de un tiroteo entre tres delincuentes que los asaltaron cuando llegaban a su casa del barrio porteño de La Paternal y un policía que custodiaba la cuadra, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió cerca de las 23.30 del domingo en la calle Gavilán y casi esquina San Blas, donde además quedó herido y detenido uno de los asaltantes, al igual que uno de sus cómplices que también fue apresado pocos minutos después cuando intentaba escapar corriendo.

"Hoy lo podemos contar, pero podría haber sido peor”, dijo esta mañana Ricardo, el dueño de la casa que fue víctima del asalto junto a su esposa, quien este lunes permanecía internada con un balazo en una mano.

Según las fuentes policiales, todo comenzó cuando el matrimonio llegaba a su casa e ingresaba el auto en el garaje.

"Estaba entrando el auto como una noche normal, fue todo muy rápido. Estaba abriendo la reja, entro el auto y, cuando buscaba algo en el baúl, escucho a mi mujer que empieza a gritar”, explicó el hombre.

En ese momento, un oficial de la comisaría 41 que se encontraba en Gavilán y San Blas se acercó a ver qué estaba ocurriendo y observó a tres hombres que estaban golpeando a un hombre, por lo que decidió intervenir y dar la voz de alto.

De inmediato, según las fuentes policiales, los sospechosos comenzaron a disparar y a alejarse de la vivienda del matrimonio al que estaban asaltando.

Como consecuencia del tiroteo, uno de los delincuentes cayó malherido al piso y fue detenido por el oficial de la comisaría 41a., mientras que los otros dos escaparon corriendo.

Sin embargo, otro sospechoso fue apresado a las pocas cuadras cuando fue observado por otros policías que ya habían sido alertados del tiroteo.

En poder del delincuente herido fue secuestrado un revólver calibre .357.

En tanto, la mujer asaltada recibió un balazo en una mano derecha y fue derivada por una ambulancia del SAME a un centro asistencial de la zona, donde quedó internada y esta mañana será operada.

Ricardo, esposo de la mujer baleada, contó esta mañana que su mujer “está bien, aunque tiene que ser intervenida quirúrgicamente”.

"Apenas entré el auto se me abalanzó una persona que me pedía las llaves del auto. Yo se las día, pero igual me pegó un culatazo en la cabeza”, relató sobre el episodio.

Según el hombre, en ese momento apareció el oficial que custodia la zona y dio la voz de alto.

"Se enfrentó a ellos. No sé si eran dos o tres, pero tengo un agradecimiento pleno hacia él. Después del tiroteo, mi señora quedó tirada atrás del auto con un balazo en la mano. Yo quedé muy shockeada por el golpe que recibí en la cabeza”, explicó.

Luego, el hombre lamentó lo ocurrido y aclaró que no es habitual que se registren robos en esa zona.

"A veces uno toma más recaudos, lo que pasa es que uno se confía. Es difícil estar las 24 horas pensando que te puede pasar algo. Tomaremos más recaudos, pero esperemos que esto no siga pasando. No podemos vivir así, hoy lo podemos contar, pero podría haber sido peor”, agregó.

Los dos detenidos quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 11, a cargo de Paula Petazzi, quien los indagará por los delitos de “tentativa de robo a mano armada, atentado y resistencia a la autoridad, y lesiones”.