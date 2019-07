Martín Aucapiña volvía de la casa de su novia este domingo a las 6.30 cuando fue abordado por dos delincuentes en la puerta de su vivienda que pretendían sacarle el celular. Al resistirse, la víctima perdió la vida. Su mamá lo encontró boca a bajo, agonizando y con una grave herida en la ingle. Ahora sus familiares y amigos reclaman justicia y que se esclarezcan los hechos.

Alrededor de las 17 horas, todos los seres queridos de la víctima se comenzaron a concentrar en la avenida Carlos Casares y Lafayette, en la localidad boneaerense de Rafael Castillo. Con bombos, gomas de auto quemadas y carteles que piden "Justicia por Martín", cortaron la avenida para ser escuchados.



Ludmila es una de las mejores amigas de la víctima y en diálogo con cronica.com.ar indicó que "en este momento estamos haciendo una manifestación porque lo unico que queremos es que se sepa la verdad, que haya justicia, porque a mi amigo lo mataron y no me lo van a devolver. Yo quiero que él descanse en paz, quiero que se quede tranquilo, no se merecía esto".



Y agrega: "Era un pibe de 15 años que nunca le faltó el respeto a nadie, con sus amigos fue siempre incondicional en todo. Nunca nos dejó volver a la noche a casa solas, siempre nos apoyó en todos los momentos. Sabemos que el dolor no nos lo va a sacar nadie pero queremos que él se vaya tranquilo, que pueda descansar en paz".

Jazmín Aucapíña es hermana de Martín y comentó a Crónica como fueron los minutos antes que el joven viviera esa situración fatal. "El pasó la noche festejando con los amigos. En el registro de su celular 4.50 el llegó a la casa de la novia. Luego 5.48 salió de la casa de la novia, o así se registra en el gps de su celular el domicilio de la novia. Recorrió unas casi 20 cuadras hasta casa, en el celular 6.06 dice que llegó a la cuadra de casa. Finalmente 6.35 nos llamaron y lo encontramos sobre el asfalto"



