Familiares, compañeros de trabajo y vecinos de Leandro Alcaraz, el colectivero asesinado de dos balazos en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, marcharon este domingo, a una semana del crimen, para pedir justicia y mayor seguridad.



Convocados a través de las redes sociales, los manifestantes se reunieron a partir de las 17 en la rotonda de la ruta 3, en dicha localidad del partido de La Matanza y por esa traza caminaron desde el kilómetro 38 hasta el 35, donde está ubicada la comisaría local.



Bajo la consigna “Todos Somos Leandro”, con aplausos, bocinazos, carteles y banderas argentinas, la marcha estuvo encabezada por los familiares directos de Alcaraz (26)

Mónica, la madre del chofer, vistió una remera blanca con la imagen de su hijo y afirmó que esta era la primera de “muchas marchas más”.



La mujer, que reside en la provincia de Corrientes, adelantó que mientras continúe la investigación ella se va a quedar en Virrey del Pino.



Por su parte, Jésica, una de las hermanas de la víctima, agradeció a la gente por el acompañamiento y sostuvo: “Queremos justicia, que se sepa la verdad y que paguen lo que hicieron".



"Pedimos que se sigan presentando los testigos porque sabemos que faltan. Eso es fundamental", señaló Jacqueline, otra hermana de Alcaraz, quien explicó que la gente “básicamente tiene miedo” y por eso no se acerca a declarar.



La mujer dijo que fue una semana “muy dura” pero que no se sienten “solos” en esta “lucha que recién empieza”.



Entre los manifestantes hubo otros choferes, como Adrián, quien dijo que “Leandro necesita justicia”.

Mientras que algunos vecinos marcharon con pancartas con inscripciones como “Más seguridad” y “Basta de matarnos”.



El crimen fue cometido cerca de las 17 del domingo último, cuando Alcaraz conducía el interno 103 de la línea 620 y al llegar a una parada situada en Santiago Bueras y Concordia, de Virrey del Pino, fue asesinado de un balazo en el tórax y otro en el cráneo efectuado con un revólver calibre .38.



El asesinato se cometió presuntamente luego de una discusión que mantuvo con un pasajero porque no tenía carga en la tarjeta SUBE y de que éste llamara a otro para que concretara el homicidio.



Por el hecho, permanecen detenidos Jonathan Acevedo (18), apodado “El Viejo”, y un joven paraguayo, Juan Alfonzo Gauto (24), ambos acusados del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el uso de arma de fuego”.



En tanto, un adolescente de 17 años que estuvo preso cuatro días fue liberado en la mañana del último sábado por “falta de pruebas” por orden del del juez de Garantías del Joven 2 de La Matanza, Sergio Polti, quien hizo lugar a un pedido del fiscal Emilio Spatafora, del Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil.



En su indagatoria, el menor aseguró que cuando lo apresaron fue golpeado y amenazado por un jefe policial para que se hiciera cargo del homicidio.