Rosario no sale de la conmoción tras el asesinato de una beba de un año y medio por un ataque a balazos contra el frente de una vivienda situada en la ciudad santafesina de Villa Gobernador Gálvez, en el que su abuela y su tío resultaron heridos.

El hecho se registró el lunes alrededor de las 19, en la vereda de una vivienda ubicada en la calle Mitre al 2.600, de la localidad de Villa Gobernador Gálvez, lindera al sur con la ciudad de Rosario.



Según las primeras informaciones recabadas en la zona, el episodio ocurrido en la tarde del lunes se inició cuando un número no determinado de hombres, a bordo de un auto Peugeot color gris, pasó por la zona y abrió fuego contra la vivienda, tras lo cual escapó.



A raíz del ataque, resultaron heridas a balazos la beba, su abuela, de 41, y su tío de 22, quienes fueron trasladadas por vecinos y familiares al hospital zonal Anselmo Gamen.



Allí, los médicos constataron que la niña, identificada como Geraldine Mora Gómez, presentaba tres heridas de arma de fuego, una en la sien, otra en el muslo izquierdo y la tercera en brazo derecho.

Debido a la gravedad del cuadro clínico, la beba fue trasladada al hospital de niños Víctor J. Vilela de Rosario, donde alrededor de las 22 los médicos informaron su fallecimiento, añadieron los informantes.



En tanto una mujer, identificada como Sandra C. (41), y un joven de 22 años, llamado Julián S., resultaron heridos también a balazos en las extremidades y permanecen internados estables y sin riesgo de vida en el hospital Gamen.

¿Qué dijo el abuelo de la beba asesinada en medio de un tiroteo?

Según el relato del abuelo de la beba, identificado como Juan Carlos Sánchez, todo sucedió en la puerta de la casa, instantes después de que la madre de la beba la dejara a su cuidado debido a que iba a hacer unos mandados.



"Estábamos en la vereda tomado mate, cuando desde un auto abrieron la ventanilla y comenzaron a disparar", relató Sánchez a la prensa local.



"No sé cómo no me alcanzaron los tiros. Escuché a mi hijo que gritaba 'no, no', mientras yo trataba de ingresar a casa con mi esposa que tenía a la beba en sus brazos", añadió.



El hombre dijo que en ese marco vio que su esposa cayó al suelo herida, al igual que su hijo y la beba, quien "tenía sangre en la cabeza".



Sobre el estado de salud de los heridos, el hombre dijo que su hijo está delicado y su esposa estable. Según el informe médico del hospital, el joven presenta heridas de arma de fuego en un glúteo, muslo y pantorrilla derecha, mientras que la mujer tiene un impacto en uno de los glúteos.

La investigación

De la escena del ataque los peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) secuestraron arias vainas servidas.



El cadáver de la víctima fue trasladado al Instituto Médico Legal de la Unidad Regional II de Rosario para la autopsia de rigor.



El fiscal de homicidios dolosos de turno en Rosario, Ademar Bianchini, a cargo de la investigación informó que alrededor de las 23.45 fue hallado en esa zona "un vehículo incendiado que tenía un pedido de captura por haber sido robado el sábado último".



"Es un vehículo con características muy similares a las aportadas por los testigos e investigamos si es el que fue el utilizado por los atacantes por lo que será sometido a pericias", señaló en declaraciones a Cadena3-Rosario.



Bianchini además ordenó una serie de medidas como el secuestro de las cámaras de la zona que apuntan a determinar la mecánica del hecho e identificar a los atacantes, que según adelantó a la prensa, "en principio serían dos hombres".



Con el crimen de Geraldine Mora Gómez ascienden a 126 los homicidios registrados en lo que va del año en el Departamento Rosario.

Sobre el hecho, el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, aseguró que en esa comuna del sur de Santa Fe, "hay mucho dolor, mucha angustia e impotencia por lo que se esta viviendo".



"Llevamos 10 fallecidos en lo que va del año, a eso se suman los robos en las calles, comercios, medidores de gas de agua y cables, peleas entre bandas por narcomenudeo", relató este martes, el jefe comunal en declaraciones a Cadena 3-Rosario.



"Llegaron más móviles policiales y de Gendarmería, pero nada alcanza. La policía esta desbordada", indicó.