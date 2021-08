"Estamos todos destrozados", dijo a www.cronica.com.ar Nicolás, hermano de Owen, quien fue hallado muerto este martes en una tosquera del partido bonaerense de Merlo, donde pocas horas después también fue encontrado sin vida su padrastro, David Cid, de 34 años.

El nene de 7 años y el hombre habían tenido contacto con sus familiares por última vez a las 15.30 del domingo pasado, cuando pescaban en la laguna artificial, situada en la localidad de Pontevedra, tras haber salido por la mañana de su casa de la avenida Bella Vista al 4900, a unas 40 cuadras del lugar de los hechos.

"No va a ser lo mismo la vida sin mi hermanito; todavía no puedo caer en la muerte de Owen", dijo entre sollozos Nicolás, de 16 años. Y agregó: "Mi abuela quizá no pase esta situación".

El adolescente, después, efectuó una hipótesis respecto de las causas de las muertes. "Tal vez mi hermanito se resbaló y se cayó. Y, mi padrastro, por querer salvarlo, se metió", estimó.

Nicolás, luego, se sumó al reclamo de cierre del lago artificial que realizan desde hace años los vecinos de la zona, quienes lo definieron como "La tosquera de la muerte".

"Tienen que taparla. Hacés tres pasos, hay dos metros de profundidad; hacés dos pasos más, y ya hay 40 metros. Hay muchas piedras y plantas", protestó al referirse al lago artificial del cruce de Claudio Debussy y Vega.

Por último, contó que Owen y su padrastro, hasta antes del inicio de la pandemia de coronavirus, iban a pescar a otros sitios, como algunos puntos del partido bonaerense de Tigre.

Los hechos son investigados por el fiscal Mario Ferrario, de la Unidad Funional de Instrucción (UFI) N°3 de Morón.