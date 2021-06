El chofer del micro Plusmar que el martes volcó en ruta 2 y dejó como saldo dos muertos y decenas de heridos, se negó este miércoles a prestar declaración y quedó detenido acusado de homicidio y lesiones culposas agravadas.



Durante la declaración indagatoria ante la fiscal penal de Chascomús, Daniela Bertoletti, el chofer identificado como Rubén Darío Orozco "hizo uso de su derecho a negarse a declarar". De tal manera, el hombre quedó detenido por orden del juez de Garantías por los delitos de homicidio y lesiones culposas ambos agravados, aunque no descartó que en las próximas horas su defensa presente un escrito para pedir la excarcelación.



Según la investigación, el primer test de alcoholemia con la pipeta dio negativo, pero se le sacaron muestras de sangre para alcohol y tóxicos que arrojarán el resultado definitivo.

Vuelco fatal del micro en Chascomús: qué dijo la fiscal

Previo a tomar la declaración, la fiscal Daniela Bertoletti, sostuvo que "prima facie no había ninguna circunstancia ambiental, no había niebla, -si bien estaba oscuro, la ruta estaba bien-, ni tampoco ninguna circunstancia que se pudiera observar a simple vista, que pudiera haber influido en el desenlace".



Al ser consultada sobre su opinión en cuanto a la posibilidad de que el chofer se haya quedado dormido manejando, señaló: "No se trata de lo que crea o lo que deje de creer, no leí a ningún pasajero que haya dicho que se había dormido, sí dijeron que venía medio rápido, medio tambaleándose de un lugar a otro".



Por otro lado, aseguró que se incautó el tacógrafo del ómnibus y "que va a ser sujeto a pericias. Vamos a ver las velocidades y es incipiente la investigación, faltan un montón de pericias para realizar", completó.

En relación a las decenas de heridos que dejó el accidente, según fuentes sanitarias,y por sus propios medios, muchos de ellos en un colectivo que puso la empresa hacia Mar del Plata o ciudades aledañas.En tanto, indicaron que " hubo solo dos derivaciones a Mar del Plata; una por traumatismo de cráneo y otra por traumatismo de tórax". "Se trata de pacientes que estaban bien pero como habían tenido perdida de conocimiento, se la derivó", dijeron las fuentes.Por otro lado, precisaron que una mujer fue derivada a la Ciudad de Buenos Aires porque tenía "una patología de base y había tenido algunos traumatismos".

El siniestro fue protagonizado por una unidad de la empresa de ómnibus Plusmar que regresaba desde Miramar, en la costa atlántica bonaerense, hacia la ciudad de Buenos Aires. Ocurrió el martes a las 4.15 en la autovía 2 a la altura del kilómetro 134, como consecuencia del mismo dos personas murieron y más de 40 resultaron heridas.