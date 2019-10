Tras la viralización del video en el cual se ve cómo ocurrió el accidente que le costó la vida a una mujer de 36 años, y dejó gravemente heridas a sus dos hijas en la localidad bonaerense de San Francisco Solano, la hermana de la víctima, llamada Susana habló con los medios sobre lo sucedido.

Visiblemente conmocionada por lo ocurrido, Susana sostuvo que "nadie me va a devolver a mi hermana ni va a saber qué va a pasar con mi sobrina cuando despierte y pregunte por su mamá, porque aún arrastrada por el piso quería llegar a su mamá como estaba, y ahora la criatura de dos años se quedó sin su mamá. No sé lo que pasó, no culpo a nadie, sólo pido justicia por ella y mis sobrinas, por eso, pido que no se muestren fotos porque esto se hizo viral en los videos, y todavía tiene dos hijos de 9 y 13 años que no saben nada y el papá no tiene fuerza para decirselo, no sé como va a hacerlo".

La mujer agregó entre lágrimas: "Mi mamá tiene cáncer y mi papá está sufriendo porque esto es muy difícil para todos, pedimos que no se diga cualquier cosa que se hable con los familiares. En cuanto al hecho, no sabemos mucho, la nena tenía que hacer un trabajo práctico e iban a tomar el colectivo para comprar unos materiales para hacer una maqueta. Del accidente no se entiende porque uno dice que el auto quiso pasar por detrás del colectivo, apareció de otro lado un auto que lo impactó y perdió el control, pero en el video se ve que el auto viene rápido detrás del colectivo".