El indignante acto de negligencia, ocurrido en un bar de la localidad bonaerense de San Miguel, que le costó la vida a Lucía Costa, una joven de 18 años, sumó un nuevo capítulo.

Diego y Vanesa, amigos de la víctima y sobrevivientes de aquella fatídica noche, dialogaron en exclusiva con Crónica HD y contaron detalles esclarecedores del trágico hecho.

"Lamentamos la muerte de Lucía, nosotros ahora estamos un poco mejor. Pero estos últimos días estuvimos muy impactados y shockeados", comenzaron a relatar compungidos los jóvenes.

Vanesa comentó qué fue lo que se encontraron al llegar a la cervecería: "No había distancia ni de un metro, estábamos casi pegadas. En la entrada del lugar no te ponían alcohol en gel, no te tomaban la temperatura, nada".

Asimismo manifestó que ella "estaba charlando con su novio y amigos", momento en que vieron a "la mesera que venía con un bidón de aproximadamente 5 litros de alcohol etílico".

Ella evitó correr la misma suerte que Costa, debido a que logró escapar y lo único que recuerda es que "llegó a la cocina con la mano prendida fuego y que pude apagar esas llamas".

"Nosotros pedimos que prenda el centro de mesa y la mesera le tiró un vaso alcohol, de manera brusca y se fue", precisó Diego. Al mismo tiempo que contaron que ni la salida de emergencia estaba a la vista, ni "había matafuegos cerca de Lucía".

Los testigos del lamentable episodio también dieron un detalle estremecedor: "Vino un cocinero con un matafuegos, que prefirió apagar el fuego de las sillas y las mesas" y que "nunca le importó si había personas".

Los conductores de Crónica HD consultaron a los muchachos acerca de la posibilidad concreta de morir en el lugar, ellos aseveraron que "lo primero que pensás era apagar las llamas de los cuerpos de las personas que están con vos".

A su vez afirmaron que el dueño del lugar "no sé hizo cargo de lo ocurrido" y en todo momento se desligó de responsabilidades. E inclusive fue sorprendido por familiares de Lucía "riéndose".