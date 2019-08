Uno de los jóvenes que asistió a la fiesta de José C. Paz, en la que drogaron y violaron a una menor de 14 años, dio tremendos detalles del encuentro nocturno y aseguró que uno de los acusados golpeó a un adolescente para robarle el celular luego de haber concretado el abuso sexual. Uno de los tres malvivientes fue detenido, los dos restantes permanecen prófugos.

Según relató el testigo que prefirió reservar su identidad por miedo a represalias, "después de violar a la chica, los acusados no se asustaron ni escaparon por los gritos y las acusaciones en contra de ellos. La joda se cortó por unos minutos pero después siguió hasta las 6 de la mañana. Algunos ni se enteraron de lo que pasó, la música estaba muy alta y las luces muy bajas".

"Uno de los tres acusados, no solo no estaba asustado sino que estaba más que alterado. Mis amigos y yo estabamos tranquilos y, de pronto, se acercó a nuestro grupo, comenzó a insultarnos y a agredirnos. Después, se sumaron al ataque un par de pibes más", continuó.

En medio del enfrentamiento, el sospechoso "empujó a una chica y la tiró brutalmente al piso. Después, golpeó a un chico y le robó el celular. Se manejan con total impunidad, creen que pueden hacer lo que quieren. No se asustaron por nada de lo que pasó, siguieron bailando y hasta este jueves estaban todos libres drogándose en la calle".

Uno de los sospechosos, cuya identidad aún no trascendió, fue aprehendido este viernes por la tarde en el marco de la investigación iniciada tras la denuncia por abuso sexual, que fue primicia de cronica.com.ar. La detención estuvo a cargo de personal de la Sub DDI José C. Paz. Interviene la UFI 14 de San Martín

El tremendo suceso transcurrió durante la madrugada del último sábado en una casa situada en la calle Juan Cruz Varela al 1252, donde se realizó una fiesta organizada a través de un grupo de Facebook. La víctima le dijo a su padre, Leonel Aquino de 32 años, que iba a dormir a la casa de una amiga y terminó pasando la noche en el evento al que asistieron compañeros del colegio y vecinos del barrio.

En medio de la noche, tres sujetos, de 19, 18 y 16 años, se acercaron a la menor de 14 y le ofrecieron beber alcohol de la famosa "jarra loca", la cual contenía burundanga. Una vez que la chica fue drogada, la llevaron al patio de la vivienda sin que ninguno de los presentes lo notara, la obligaron a hacerles sexo oral y la violaron salvajemente entre los tres.