Un hombre de 42 años sospechoso de ser el jefe de una banda dedicada a la comercialización y venta de estupefacientes se negó a declarar esta tarde ante un juez federal de Bahía Blanca , informaron fuentes judiciales.Los informantes señalaron que por consejo de su abogado se negó a declarar, quien desde el sábado se encontraba prófugo luego de que personal de la Prefectura Naval Argentina secuestrara 1,5 millones de dólares, 5.000 euros y 8 kilos de cocaína en sendos allanamientos realizados en Bahía Blanca y Monte Hermoso.Ledesma, asesorado por su abogado particular Sebastián Martínez, se presentó ayer en forma espontánea ante el Juzgado Federal 1 a cargo de Walter López Da Silva en el marco de la causa en la que además hay otras tres personas detenidas.Fuentes judiciales informaron que "Ledesma se negó a declarar esta tarde ante el juez haciendo uso de su derecho".Tras ello, el presunto cabecilla de la banda fue trasladado bajo una fuerte custodia a la sede de la Prefectura Naval, donde continuará detenido.El fiscal Federal Antonio Castaño señaló esta mañana que "no hay dudas de que Walter Ledesma era la cabeza de esta organización" por considerar que hay distintos elementos probatorios."Le podría caber una pena de hasta 15 años de prisión", expresó el fiscal durante un contacto con la prensa en la puerta del Juzgado Federal ubicado en Alsina al 300."La causa se encuentra con secreto de sumario ordenada por el juez por un plazo de diez días", agregó.Los operativos a cargo de la Prefectura Naval Argentina comenzaron el fin de semana pasado con nueve allanamientos en Bahía Blanca , Monte Hermoso e Ingeniero White.Durante los mismos, se detuvo a tres hombres sospechosos del acopio, fraccionamiento y distribución de estupefacientes.Además, en una vivienda de Monte Hermoso cuya propiedad se le atribuye a Ledesma, se secuestraron más de un kilo de cocaína, armas, camionetas y 1,6 millones de dólares y 5.000 euros, entre otros.En el marco de la investigación, los efectivos secuestraron el miércoles de un depósito de Bahía Blanca otros siete kilogramos de cocaína escondidas en el interior de una lancha, autos de alta gama y una motocicleta.En tanto, el pasado jueves los investigadores hallaron en el interior de un automóvil que sería de Ledesma 60.000 pesos y otros 20.000 dólares, prendas de vestir y distinta documentación.Ledesma ya había sido detenido luego de que le encontraran 8 kilos de droga en una vivienda de Bahía Blanca , hecho por el que fue condenado el año pasado a 7 años de prisión, pero contaba con un beneficio de excarcelación debido a que el fallo no estaba firme.