Efectivos bonaerenses permanecían esta mañana concentrados en las puertas del Centro de Coordinación Estratégica de la policía provincial en Puente 12 en La Matanza, mientras esperaban que el gobernador Axel Kicillof detallara sobre el aumento salarial a la fuerza.

Además de La Matanza, las protestas se mantienen en otros puntos del distrito, en todos los casos a la espera del anuncio que realizará a partir de las 10 el mandatario bonaerense en la Casa de Gobierno de La Plata, en la que anunicó el Plan Integral de Seguridad.

Kicillof indicó que un total de 39.521 oficiales de la Policía bonaerense percibirán un salario inicial de bolsillo de 44.000 pesos; mientras que, cuando los oficiales egresen de la escuela, percibirán entre salario de bolsillo y compensación por uniforme unos 49.000 pesos y los policías que hagan horas adicionales cobrarán alrededor de 60.000 pesos.

Por su parte, Luis Tonil, presidente de la Defensoria Policial, dijo este jueves en declaraciones a la radio Rock & Pop que los uniformados que representa no formaron parte "de lo que sucedió ayer en la Quinta de Olivos", en relación a los policías que rodearon con patrulleros y móviles este miércoles la residencia presidencial.

"Lo de ayer fue una falta de respeto total a la institución y la figura presidencial no tiene nada que ver con nuestro reclamo. Se mandaron la macana de sus vidas, hicieron que este conflicto trepara", remarcó Tonil y agregó: "Esta es una protesta que se volvió anárquica, me sorprendió inclusive a mi".

También explicó que la protesta se organizó hace 15 días "en las distintas redes sociales y los familiares empezaron a fogonear eso".

Los efectivos bonaerenses aguardaban los anuncios de Kicillof en Puente 12.

"Se decía de ir a Casa de Gobierno, al Obelisco a muchos lugares, de pronto surgió un petitorio y ese petitorio tuvo más de 40 mil posteos en redes sociales", indicó.

Por otro lado, dijo que los policías están aguardando detalles del anuncio del Gobernador pero que también esperan del Gobierno el compromiso de que no habrá "sanciones" para quienes protestaron.

"Esto se resuelve firmando de manera formal que no habrá represalia administrativa o formal para ningún policía que haya manifestado", concluyó.

Descuerdo entre los policías

Tras el anuncio, algunos policías apostados afirmaron a Crónica HD que estaban "totalmente de acuerdo" con las medidas anunciadas por Kicillof porque "nunca en la vida hubo un aumento así".

"(La ex gobernadora María Eugenia) Vidal y (el ex ministro de Seguridad bonaerese Cristián) Ritondo nos cagaron la vida. Esto no lo tuvimos nunca, estoy hace 23 años en la Policía. Estos chicos hicieron historia", destacaron.

"No está bien lo que anunció el Gobernador, está mintiendo. El adicional lo está metiendo en el sueldo, está $360 pesos la hora, el tipo la quiere llevar a $400, ¿quién lo paga? El privado. No todos cobran el adicional y encima te descuentan el 10%", indicó otro oficial. Adelantó que hablarán las medidas en asamblea y recién ahí determinarán si levantaban el reclamo.