Por Fernando Vázquez

fvazquez@cronica.com.ar

Tres delincuentes fueron detenidos por los pesquisas como resultado de un cinematográfico suceso que se registró en la localidad bonaerense de Glew.

Voceros revelaron que los hechos comenzaron cuando los malvivientes, que se desplazaban en un VW Suran rojo, patente LBW 540, pretendieron ingresar a una finca situada en Almafuerte y Alférez Page.

De acuerdo a lo manifestado por los informantes, los sujetos no tuvieron éxito y huyeron, pero fueron interceptados por el Comando Patrulla (C.P.) de Almirante Brown en Alfonso XIII y Mendoza, donde el VW padeció la rotura de una de las ruedas. Por este motivo, los hampones bajaron del vehículo y, tras ingresar a una finca en Don Pelayo al 2300, tomaron de escudo a una jubilada, de 73 años, mientras efectuaban disparos contra los uniformados, quienes no repelieron la agresión para no herir a la septuagenaria.

Los pesquisas ingresaron a la vivienda y apresaron a uno de los marginales, de 16 años. Mientras tanto, los otros ladrones, de 33 y 21 años, finalizaron capturados en una casa vecina. A los delincuentes les incautaron una pistola Browning 9 milímetros y dos chalecos antibalas (uno de ellos con el escudo de Policía de la Provincia de Buenos Aires).

Autoridades policiales de la seccional de Glew, que conduce el subcomisario Guillermo Giménez, de la Jefatura Departamental de Almirante Brown y de la Superintendencia de Seguridad del área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de la Zona Sur se encargaron de supervisar los diferentes procedimientos.