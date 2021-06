Susana Trimarco, creadora de la Fundación “María de los Angeles” en memoria de su hija Marita Verón, un caso emblemático de la trata de personas en la Argentina, dijo este miércoles que "las fronteras provinciales se cerraron tarde" en referencia a la investigación sobre la desaparición de Guadalupe Belén Lucero en San Luis hace nueve días, y aseguró que llegará el próximo lunes a esa provincia junto a abogados de la organización para “aportar en la búsqueda".



Trimarco aseguró que hay puntos en común en el caso de la desaparición de su hija en 2002 y de la niña puntana de 5 años. “La madre no tardó nada en reportar la desaparición de la criatura y las fronteras se cerraron tarde ante la posibilidad de un nuevo ataque de las redes de trata que operan en el país”, dijo Trimarco al analizar la posibilidad de que sea un nuevo ataque de una red de trata.



En ese sentido, sostuvo que “hoy con las herramientas tecnológicas que existen y la logística que se ha bajado en San Luis, es más fácil la búsqueda que hace 20 años cuando de esto ni siquiera se hablaba, no había leyes, ni recursos”, al referirse al secuestro de su hija el 3 de abril de 2002 en la capital de Tucumán.

.

“En aquel tiempo solo existía la complicidad política, policial y judicial; pero por lo que según veo el caso de Guadalupe va más allá de un ajuste de cuentas entre personas y la acción de un perverso, esto es mucho más profundo y complejo”, evaluó.Trimarco alertó también sobre la posición geográfica de San Luis, que podría favorecer a redes de trata por la "salida rápida hacia Chile” y recordó que la zona es una triangulación “ importante con Mendoza, La Rioja, San Juan y Catamarca”.La activista que ayudó a la liberación de muchas mujeres víctimas de trata durante las casi dos décadas de búsqueda de su hija detalló que con el caso de Marita Verón descubrieron que esa zona geográfica

.

“Están haciendo lo mismo que me hicieron a mí con mi hija, desgastándonos con datos falsos y distrayendo la búsqueda, con lo que se pierde un tiempo importante para encontrar a Guadalupe”, afirmó en relación a mensajes y llamadas por WhatsApp que recibió, la madre de la niña, en una de las cuales aseguró haber escuchado la voz de su hija.Con respecto a su visita a San Luis, adelantó que está “acomodando todas sus actividades” para poder llegar a la provincia “el lunes por tierra, junto a los abogados de la Fundación que pueden aportar mucho a la investigación dada su experiencia y su lucha de años contra la trata de personas”.Trimarco explicó que la pandemia de coronavirus le impide “ llegar por aire a San Luis y el camino más corto es por tierra” y destacó que quiere "abrazar a esa madre (de Guadalupe) que sufre doblemente, debido a la soledad a la que empuja este tipo de acciones”.

.

“Ella como yo en este momento es víctima de las habladurías que siembran alrededor de la desaparición de nuestras hijas, a mi me acusaron de ser prostituyente de Marita y estoy segura de que ella es víctima de ataques donde la culpan por el hecho”, indicó en diálogo telefónico.Trimarco afirmó que "en estos momentos es muy necesario el apoyo de otras personas que conocen lo difícil de este camino" y recordó que en su caso "fue de mucha ayuda contar con madres que pasaban por la misma situación; ellas me fortalecieron y me sostuvieron en el proceso y yo deseo hacer los mismo con Yamila”.En otro orden, Trimarco volvió a pedir a los medios de comunicación que “no den tanta información”, porque esto alerta a la red y les permite adelantarse a los allanamientos.

.

para que no la encontráramos en La Rioja, luego de que se anunciara el allanamiento previsto y lo supimos por el testimonio de otras víctimas que logramos rescatar en la búsqueda”, recordó.Por eso, insistió en que la prensa "d ebe tener mucho cuidado con lo que dice y publica porque se trata de la vida de personas que están pasando por un momento terrible y de una investigación que está en curso”.Finalmente, agregó que mantiene comunicación con la ministra de Seguridad,, quien “se encuentra muy preocupada por el caso” al igual que otras funcionarias del Ejecutivo Nacional, “conexiones" que pone "a disposición para que Guadalupe sea encontrada con vida y restituida a su familia”.

.

Marita Verón desaparecida el 3 de abril de 2002 en Tucumán.

Marita desapareció cuando se dirigía desde la casa de su madre hacia la maternidad Nuestra Señora de la Merced, en la capital tucumana, para realizarse un estudio, y durante 2012 tuvo lugar el juicio oral que culminó con lade haberla secuestrado para obligarla a ejercer la prostitución en La Rioja.

A fines de 2013, la Corte Suprema provincial revocó en forma parcial ese fallo y ordenó que una nueva sala fijara la pena a 10 de los 13 acusados ya que confirmó la inocencia de los hermanos vinculados al clan “Ale”, María Jesús y Víctor Rivero; en tanto que la dueña de los prostíbulos riojanos, Irma Lidia Medina, falleció en febrero de ese año.

Crónica Policiales: Todas las noticias de hoy