Una prima de Raquel Pereira, la mujer asesinada el último miércoles junto a sus dos hijos en la localidad misionera de San Pedro dijo que espera que el acusado del triple crimen, quien sigue internado en grave estado tras un presunto intento de suicidio, sobreviva para que "pague" por lo que hizo.



Patricia Pereira relató, en la mañana de este jueves, a Radio Libertad que se enteró de lo sucedido, cuando su abuela fue junto a su hija, en horas del mediodía del pasado miércoles, a llevarle "unos bizcochuelos" a Raquel (22) a la casa y hallaron a la joven muerta junto a sus hijos Jefferson Aníbal (8) y Thiago Joaquín (3)".



"Me fui hasta allá y los vi ahí tirados, a Raquel y a los chicos", indicó la mujer y agregó que ante esa situación ella se dirigió hasta la comisaría para denunciar lo ocurrido, tras lo cual tuvo que llevar a su abuela, de 85 años, al hospital porque se descompuso.



"Hace dos meses que estaban juntos", dijo sobre Raquel y el acusado, Silvio Mogarte (27), aunque aclaró que nunca supo que haya habido antecedentes de violencia de género contra su prima.



"Él tenía muy cortito a Thiago y todo el tiempo quería pegarle", relató Patricia y agregó que el acusado era "muy celoso".



"No quería que ella saliera, que tuviera comunicación con los parientes de ella", agregó.



Para la prima, el triple crimen se disparó por los "celos" de él ya que Raquel le había dicho que "quería ir a Entre Ríos a pasear con los chicos".



"Supongo que él no habrá querido que ella se vaya. Se enteró de eso y no le gustó, como que le dolió", dijo.

"Estamos tratando de sacar fuerzas de hasta donde no tenemos. Esperemos que la familia pueda superar todo esto", expresó.

Y añadió: "Ojalá que este tipo pueda sobrevivir para pagar por lo que hizo. Fue injusto lo que hizo porque el problema era con ella, no con los chiquitos". "Nosotros no escuchamos nada y vivimos cerca", se lamentó.

Sobre lo que ocurrió después del triple crimen, la mujer contó que el acusado dejó su moto en el lugar, escapó y después lo capturó la Policía malherido.



"Un policía me dijo que lo encontraron cortado, con una linterna y un machete. Y había perdido mucha sangre", señaló.



Por esa razón es que Mogarte fue derivado esta mañana al Hospital Escuela y de Agudos Ramón Madariaga, de la ciudad de Posadas, donde permanece internado en grave estado.



Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió en una humilde vivienda de madera ubicada cerca de San Pedro, unos 250 kilómetros al noreste de la capital de Misiones.



Luego de los asesinatos, Mogarte pidió ayuda a un vecino al que le dijo que había sido atacado pero, tras ser trasladado en un vehículo particular a la comisaría y luego al hospital, confesó que él mismo se habría querido quitar la vida con un machete, lesionándose en la zona del cuello.



De acuerdo a los voceros, Raquel y sus dos hijos presentaban múltiples cortes efectuados con un machete.



En la escena del triple crimen trabajó el personal de la División Criminalística de la Unidad Regional VIII, bajo las directivas del juez de Transición 3 de San Vicente, Gerardo Casco.



Con el de Raquel Pereira ya suman cinco los femicidios cometidos en lo que va del año en Misiones luego de los de María Belén González (17), Fiorella Aghem (20), Antonella Bernhardt (27) y Estela Arapayú (49).