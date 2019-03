Tres ciudadanos chinos fueron hallados este jueves degollados en el interior de un supermercado de la ciudad bonaerense de Junín y por el triple crimen buscan a una pareja de la misma nacionalidad que huyó en un remís, informaron fuentes policiales y judiciales.



El hecho fue descubierto este jueves por la mañana en el comercio llamado "Sky", ubicado en la esquina de Bernardo de Irigoyen y 25 de Mayo, de esa ciudad bonaerense.



Según las fuentes, los cadáveres fueron hallados por los repositores de mercadería, quienes ingresaron al local preocupados cuando llegaron esta mañana y notaron que el supermercado seguía cerrado en un horario que debía estar abierto.



Las víctimas son dos hombres y una mujer adultos, todos de nacionalidad china, identificadas como Weng Chan Xiu (30), alias Eric; su pareja, Zuang Zhehzhu (30), alias Lili, y Chen Whanwe (43), que eran dueños del supermercado y vivían en el mismo local.



La fiscal a cargo de la causa, Vanina Lisazo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Junín confirmó al canal C5N que, si bien se debe esperar las correspondientes autopsias, "a simple vista las tres víctimas fueron degolladas" y cada una de ellas apareció "en tres recintos diferentes" del supermercado.



Los voceros indicaron que a priori en el lugar no se observa ningún faltante ni ninguna abertura violentada. Los pesquisas pudieron averiguar con testigos que anoche, en el horario de cierre del comercio, las víctimas estaban adentro del local con una pareja también de nacionalidad china que había llegado a la Argentina hacía poco tiempo y cuyos integrantes son ahora buscados como principales sospechosos.



"Es cierto que estamos buscando a una pareja que se fue de Junín en un remís y tenemos unos datos firmes", dijo Lisazo. Las fuentes identificaron a los integrantes de esta pareja como "Liun y Mein" y dijeron que en la escena del hecho se encontró al menos un arma blanca ensangrentada que los investigadores creen que se utilizó en el triple homicidio.



Por las características del hecho, los investigadores tampoco descartaban que el triple crimen pueda estar vinculado a la denominada "mafia china" que extorsiona comerciantes.



Al respecto, la fiscal contó: "Algo hubo en la semana, un incidente. En términos generales la comunidad (china) es muy difícil que brinde información pero alguna discusión hubo, creemos que se trató de amenazas".



Lisazo reveló que fue al lugar del hecho con un traductor para que le retransmita en simultáneo las conversaciones de los allegados de las víctimas y de esa forma poder tener toda la información que quizás los testigos no se animen a dar.



En el supermercado se hallaron varias cámaras de seguridad pero la fiscal explicó que aún no pudieron acceder al CPU donde podrían estar almacenados los videos.



"Hemos avanzado mucho para lo poco que hemos podido trabajar hasta el momento, con tres cuerpos es muchísimo el trabajo que nos queda por delante", agregó la fiscal. Además de la fiscal, en el caso trabaja personal de la comisaría 1ra. De Junín y peritos de la Policía Científica.