Franco Ramírez fue víctima de un acto de homofobia cuando volvía a su domicilio en Resistencia, Chaco. El martes pasado caminaba por la vía pública cuando dos hombres se le acercaron en moto. "Me pidieron la mochila: yo no ofrecí resistencia. En ese momento uno dijo 'dale trolo de mierda te voy a cagar a trompadas' y yo reaccioné. Me empezarona pegar piñas en la cara y perdí la visión", relató.

#Chaco #BastaDeHomofobia "La homosexualidad no es un problema. La homofobia sí", dijo en un comunicado la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste tras el ataque homofóbico al estudiante Franco Ramírez >> https://t.co/HUG0QQdzbk pic.twitter.com/gvpR0pw1Is — Agencia Presentes (@PresentesLGBT) 16 de enero de 2019

"Después del robo y la golpiza, fui a mi casa y con mis padres me dirigí al hospital. Me dieron cuatro puntos en la ceja. El médico me dijo que hay gente en la sociedad que no está preparada para la libertad sexual de las personas", agregó.

"Hoy estoy perfecto muy acompañado por un montón de organizaciones políticas y la liga nacional de LGTB. No me sorprende el hecho violento: matan a una mujer todos los días y cada 36 horas matan a una chica trans", finalizó.